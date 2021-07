“A tutta musica”: rimandata, a causa del maltempo, l’esibizione di Francesco Grandoni

SIGNA – Rimandato a data ancora da definire il terzo appuntamento di “A tutta musica”, il format organizzato da Pro loco di Signa e dall’associazione culturale “Tutti per Uno”, inizialmente in programma per questa sera presso il circolo Rinascita di San Piero a Ponti con Francesco Grandoni. Le condizioni meteo avverse, infatti, hanno fatto prendere […]

SIGNA – Rimandato a data ancora da definire il terzo appuntamento di “A tutta musica”, il format organizzato da Pro loco di Signa e dall’associazione culturale “Tutti per Uno”, inizialmente in programma per questa sera presso il circolo Rinascita di San Piero a Ponti con Francesco Grandoni. Le condizioni meteo avverse, infatti, hanno fatto prendere agli organizzatori la decisione. Venerdì 23 luglio, invece, alle 21 presso il Free Garden a Lecore chiuderanno la rassegna i Fratelli di Riva in formazione Trio Acustico con arrangiamenti particolari unplugged (ingresso libero). “L’obiettivo – spiegano dall’associazione “Tutti per uno” – è quello di proporre qualcosa di nuovo per stimolare la cittadinanza cercando allo stesso tempo di coinvolgere un po’ tutte le realtà del territorio signese. Da qui la scelta di offrire uno spazio gratuito a giovani cantautori toscani affinché potessero presentare un proprio progetto, un imminente tour o un lavoro discografico. Il format prevede esibizioni live di brani inediti, intervallati da brevi interviste curate dalle speaker radiofoniche Eva Edili e Alessandra Maggio, un progetto sperimentale che si articolerà in quattro eventi (il primo si è già svolto) per poi eventualmente riproporlo in futuro.

Nelle foto, alcuni momenti dell’esibizione de “Il Mago annoiato” della scorsa settimana a San Mauro