A tutto pesce: domenica 15 pranzo alla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – A pranzo alla Misericordia, a pranzo con la Misericordia. E’ un pranzo tutto da gustare, a base di pesce, quello in programma domenica prossima, 15 maggio, presso la sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi con sede presso il circolo Mcl don Renzo Paoli. Un appuntamento organizzato in collaborazione con il gruppo giovani dell’associazione e che non a caso vedrà la collaborazione del nutrito gruppo di ragazzi che hanno appena terminato il servizio civile ma che hanno deciso di restare a dare “man forte” al volontariato campigiano proprio all’interno della Misericordia di Campi. Il ricavato della giornata, fra l’altro, servirà per l’acquisto di nuove attrezzature sanitarie. Ci sono tutte le condizioni, quindi, per passare una bella giornata e fare al tempo stesso un gesto concreto di solidarietà (per partecipare è necessaria la prenotazione presso il circolo entro il 12 maggio). “Vi aspettiamo numerosi al nostro pranzo, – dicono dalla Misericordia – per poi proseguire con la tombola, il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di nuove attrezzature sanitarie”.