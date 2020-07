A Valibona la passggiata dedicata alla cometa

CALENZANO – “CoMeta la Cometa” è il titolo della serata promossa dall’associazione I Birboni in programma sabato 25 luglio a Valibona e in Calvana. L’ultima serata prima della pausa estiva prevede una passeggiata dedicata alla cometa in allontanamento dalla terra. Il ritrovo è fissato alle 17 in località Tiro al Piattello a Le Croci, per un’escursione diretta al Memoriale di […]

Il ritrovo è fissato alle 17 in località Tiro al Piattello a Le Croci, per un’escursione diretta al Memoriale di Valibona, dove dalle 18.30 sarà possibile degustare i prodotti dell’azienda agricola Del Buffa. Alle 21 partirà la passeggiata verso il crinale del monte Cantagrilli, da cui sarà possibile ammirare la cometa. Alle 23.30 partirà l’escursione per il rientro al Tiro al Piattello. La passeggiata è gratuita con prenotazione obbligatoria: 339-1498938; 347-6646443; 392-6710082.

Per promuovere il Memoriale di Valibona, dove si ripercorre la storia della prima battaglia della Resistenza in Toscana, l’associazione I Birboni, che gestisce la struttura, ha organizzato l’apertura del museo per tutti i fine settimana di giugno, luglio e settembre, nell’ambito del programma di iniziative “ViviAmo la Calvana”. Il venerdì dalle 18 e il sabato e la domenica tutto il giorno sarà possibile visitare il Memoriale e il Parco della Calvana, con possibilità di ristoro a cura dell’azienda agricola Del Buffa.

Inoltre sono la struttura è stata risistemata dal Comune con alcuni lavori di manutenzione per una migliore fruizione: è stata installata un’ulteriore stufa nei locali del museo, per poterlo utilizzare anche nei mesi invernali e per risolvere i problemi di umidità che si erano verificati; è stato poi riparato il tetto, sistemato un muretto esterno e l’impianto idraulico per portare l’acqua ai servizi igienici. E.A.