A Villa Castelletti un “Galà” per gli alluvionati. “Griffato” Olimpiadi del Cuore, Misericordia di Campi e Misericordie fiorentine

CAMPI BISENZIO/SIGNA – Un vero e proprio “Galà del cuore”: è quello che andrà in scena il prossimo 20 febbraio a Signa, a Villa Castelletti, e che è stato presentato questa mattina a Campi Bisenzio nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni. Tanti i soggetti coinvolti, ognuno dei quali pronto a recitare la propria parte per dare una mano agli alluvionati della nostra regione. Quella in programma a Signa sarà infatti una cena di beneficenza, con musica dal vivo e grandi ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione. E il ricavato, come già detto in precedenza, sarà devoluto interamente a favore delle famiglie toscane colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso. A fare gli onori di casa colui che ha avuto l’idea e che oggi ha lanciato l’evento: Paolo Brosio, fin dai primi giorni dopo la piena a Campi Bisenzio a spalare il fango e ora desideroso di “sostenere le famiglie alluvionate, con particolare riferimento ai Comuni di Campi Bisenzio, Montemurlo, Prato e Marina di Pisa”. “Noi tutti consiglieri di amministrazione delle Olimpiadi del Cuore (associazione Onlus di cui è presidente) – spiega – abbiamo deciso, insieme agli amici della Misericordia di Campi Bisenzio e del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina, di aiutare queste famiglie in modo concreto”.

Da qui l’idea del “Galà del cuore”, che porterà a Signa Chef stellati provenienti dalla Versilia con riferimento a Giuseppe Mancino, due stelle Michelin Chef del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, i docenti e gli studenti degli storici Istituti alberghieri più prestigiosi di Firenze, il Buontalenti e l’Aurelio Saffi. Il coordinamento della serata, invece, è stato affidato al catering Guido Guidi Srl di Firenze di Alessandra e Guido Guidi, già conosciuto a livello nazionale e internazionale per gli importanti eventi organizzati in tutta Italia e all’estero.

Ospite d’eccezione della serata Mogol, l’autore delle frasi più emozionanti della musica pop italiana rappresentata per anni, in Italia e all’estero, da Lucio Battisti e Lucio Dalla. Mogol presenterà – durante l’intervista con Paolo Brosio – il suo ultimo libro e poi racconterà gli aneddoti e i retroscena di una vita passata insieme a Lucio Battisti. Poi ascolterà le parole musicate e cantate da Pago e la sua band.

Madrina sarà la show girl Valeria Marini, interverranno inoltre, direttamente da di Striscia La Notizia, Cristiano Militello e le inviate Rajae Bezzaz e Chiara Squaglia, che hanno seguito anche la cronaca scaturita dall’alluvione. Fra gli artisti che si esibiranno a Villa Castelletti (concessa gratuitamente per l’occasione) ricordiamo anche il prestigioso musicista di sax Paolo Mauro Sax, sassofonista di formazione classica e jazz che ha partecipato a serate e programmi Tv. Insieme a lui suonerà il pianista Andrea Caciolli, nato e cresciuto a Campi Bisenzio, ultimo allievo del grande compositore Giancarlo Bigazzi, autore di colonne sonore, sigle Tv, programmi teatrali e televisivi e brani musicali. Caciolli in questi giorni parteciperà al Sanremo Cristian Music in concomitanza con il grande evento televisivo del Festival di Sanremo e si esibirà sul palco di Villa Castelletti proponendo l’inno ufficiale della solidarietà delle Olimpiadi del Cuore. Prevista all’inizio della serata anche l’esibizione di Giulia Mazzoni, compositrice e pianista toscana di fama internazionale, che ha suonato nei maggiori teatri europei e al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. L’aspetto ironico “più leggero” della serata sarà curato dal comico e attore Alessandro Paci.

“A nome del Comune di Campi Bisenzio e dei suoi cittadini – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – desidero ringraziare la Misericordia di Campi Bisenzio, il Coordinamento Misericordie Area Fiorentina, Paolo Brosio e le Olimpiadi del Cuore Associazione Onlus, insieme alla Nazionale Italiana Cantanti, per il loro straordinario gesto di aiuto e supporto, per il loro impegno nell’organizzazione del “Galà del cuore”. La vostra dedizione nella raccolta fondi a favore delle famiglie alluvionate è un esempio di generosità e solidarietà che ispira la nostra comunità. Grazie per aver reso possibile questo evento straordinario che ha unito le forze per un nobile scopo”. Modalità per le prenotazioni per riservare i tavoli da dieci posti oppure i singoli posti: possono essere prenotati tramite la segreteria delle Olimpiadi del Cuore Associazione Onlus oppure direttamente ai responsabili della Misericordia di Campi Bisenzio (Provveditore Cristiano Biancalani, 335 1083287 – segreteria@misecampi.it) e del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina (Andrea Ceccherini, 334 1054148 – 055 3261604 – segreteria@misericordiefiorentine.org).