A Villa Donatello 40 giovani con il sogno di diventare campioni di canottaggio

SESTO FIORENTINO – Quaranta ragazzi con un grande sogno: diventare campioni di canottaggio. Ma per farlo, oltre alla preparazione atletica, bisogna ‘allenare’ anche ciò che dà loro energia: l’alimentazione. È così che la Società Canottieri Firenze ha ampliato la partnership con Villa Donatello, struttura molto attenta alla sensibilizzazione delle corrette abitudini non solo dal punto di vista alimentare, ma dei corretti stili di vita in generale in forma di prevenzione non solo dei ragazzi in accrescimento ma della popolazione in generale. Gli atleti, di varie fasce di età, saranno infatti seguiti, monitorati e guidati dal team di nutrizionisti sportivi collegati al progetto Donatello per lo sport, che vede da tempo la struttura sanitaria fiorentina impegnata con molte altre società sportive del territorio. Nello specifico, Villa Donatello, già medical partner dei Canottieri Firenze, offre servizi sia per gli atleti, che sconti e agevolazioni per i soci del Circolo e per i loro familiari.

“Questo nuovo servizio che si aggiunge al rapporto di collaborazione tra Villa Donatello con la Società Canottieri Firenze è la conferma di una partnership che cresce e si rafforza sempre più nell’interesse dei giovani atleti – afferma Alberto Rimoldi, amministratore delegato di Villa Donatello -. Il progetto si inserisce nel più ampio programma Donatello per lo sport, iniziativa che ha permesso ai professionisti della nostra struttura – fisioterapisti, nutrizionisti, etc – di lavorare a stretto contatto con numerose associazioni sportive del territorio, fornendo servizi volte a migliorare la preparazione atletica e la forma fisica degli atleti, mettendo al centro la loro salute a 360° per cercare di raggiungere gli obiettivi sportivi”.

i questa nuova collaborazione tra lo staff tecnico e la parte dirigenziale della Società Canottieri Firenze e Villa Donatello – sostiene Luigi De Lucia, Direttore Tecnico della Società Canottieri Firenze –. La sinergia che si è creata tra una delle strutture sanitarie più importanti della città ed una realtà sportiva storica come quella dei Canottieri, si basa su dei principi condivisi seri e sani per far crescere i ragazzi in una società come quella in cui viviamo: è infatti più facile non fare sport che dedicarsi ad un’attività con regolarità”. Il progetto interessa circa 40 ragazzi di varie fasce di età, principalmente la prima squadra della Società Canottieri Firenze – ragazzi dai 14/15 anni fino ai 18/19.

Il team di nutrizionisti di Villa Donatello ha già cominciato questo nuovo percorso con i giovani atleti della Canottieri Firenze. Nei primi incontri sono state effettuate delle valutazioni per vedere il loro stato di salute e registrare i parametri di ciascuno (es. peso, altezza, massa grassa/massa magra). L’approccio che il team ha deciso di usare con i giovani per introdurli alle buone abitudini alimentari è di tipo dinamico, volto a spronarli a fare domande, suscitando curiosità sul tema senza farli sentire obbligati a dover seguire un nuovo regime nutrizionale.

In funzione di quelli che sono i piani di allenamento di ogni sportivo, viene fatta un’intervista alimentare per stimare quello che è il suo dispendio energetico – livello attività fisica, la parte accrescimento e la parte di attività sedentaria dove deve impiegare la mente. Sulla base di quelle che sono le loro abitudini e caratteristiche viene stilato un piano alimentare specifico e personalizzato, seguendo quindi le esigenze di ogni singolo atleta ed includendo se necessaria anche la parte della supplementazione (integratori).