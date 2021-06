A Villa Donatello il nuovo hub vaccinale aziendale

SESTO FIORENTINO – Il primo hub vaccinale per dipendenti delle aziende è stato inaugurato questa mattina dal presidente della Regione Eugenio Giani a Villa Donatello al confine tra Sesto Fiorentino e Firenze. Ad essere vaccinati i lavoratori dell’Unicoop Firenze. Il primo ad essere vaccinato è stato Guido Bulli del Centro Sesto. “Sono contento e ora […]

SESTO FIORENTINO – Il primo hub vaccinale per dipendenti delle aziende è stato inaugurato questa mattina dal presidente della Regione Eugenio Giani a Villa Donatello al confine tra Sesto Fiorentino e Firenze. Ad essere vaccinati i lavoratori dell’Unicoop Firenze. Il primo ad essere vaccinato è stato Guido Bulli del Centro Sesto. “Sono contento e ora mi sento più tranquillo e sereno” dice Bulli al quale è stato somministrata una dose del vaccino Pfeizer. Soddisfatta anche Sara Collini, commessa della Coop sestese che sottolinea: “E’ un traguardo, dopo tanti mesi in prima linea”. L’hub comprende due postazioni ed avrà la possibilità di vaccinare 180 persone ogni giorno. Il costo della prestazione e dell’organizzazione dell’hub aziendale sarà a carico della Cooperativa che si preoccupa così di mettere in sicurezza i suoi dipendenti.

“In queste settimane ho sempre avvertito è che vi sia una serie di lavoratori che hanno avuto e hanno un contatto costante con la gente per il lavoro che svolgono e quindi vanno protetti – ha detto il presidente della Regione Giani – è l’inizio dell’esperienza attraverso cui le aziende somministrano vaccini e il fatto che oggi sia la prima giornata in cui noi apriamo alle aziende della Toscana consegnando i vaccini e loro si caricano della somministrazione e si inizia proprio con i commessi e le commesse dell’Unicoop ha un significato profondo in termini valoriali. Accanto a questo abbiamo tutte le grandi aziende toscane che a poco a poco stanno facendo domanda ed è importate perché aprono ad una potenzialità vaccinale maggiore. Accanto al nostro sistema di hub pubblici che sono più di 80 e che riescono ad arrivare ad una media di 30mila vaccini il giorno, il fatto di avere da un lato le aziende, da un lato i medici di base e fra qualche giorno le farmacie consentirà di aumentare ancora dove ci vengono consegnati i vaccini la capacità di rendere più rapida la capacità vaccinale”.

“Vaccinare i lavoratori Unicoop Firenze – ha detto la presidente di Unicoop Daniela Mori – che ogni giorno sono a contatto con il pubblico è un modo per mettere in sicurezza anche i consumatori e per raggiungere più velocemente l’immunità di gregge che equivale ad una nuova normalità”.