A Villa Fiorita disponibile nuovo esame: la tomografia ottica computerizzata (Oct)

PRATO – Villa Fiorita continua a investire in nuove tecnologie e macchinari di ultima generazione. Dopo l’inaugurazione della nuova Centrale di sterilizzazione, la clinica pratese ha deciso di fare un salto di qualità anche nel reparto di oculistica guidato dal dottor Ivo Lenzetti. Da oggi tutti i cittadini pratesi e non solo potranno rivolgersi a Villa Fiorita per eseguire l’esame Oct, la tomografia ottica computerizzata. Si tratta di un esame diagnostico non invasivo che permette di avere immagini ad alta risoluzione della cornea, dell’iride e del cristallino, della parte centrale della retina e della testa del nervo ottico. L’apparecchiatura, per le sue caratteristiche di ultima generazione, consente di effettuare anche l’angio-Oct e la retinografia, cioè la fotografia del fondo oculare, importante per pazienti diabetici o affetti da maculopatia. L’Oct permette la diagnosi e il follow-up di numerose patologie corneali e retiniche, come la retinopatia diabetica, la degenerazione maculare senile e il glaucoma; inoltre, l’esame è fondamentale nella diagnosi pre-operatoria e nel follow-up post-operatorio di numerose patologie oculari.

“Villa Fiorita – afferma Valter Giovannini, direttore generale della clinica pratese – continua a fare forti investimenti tecnologici per migliorare sempre di più le prestazioni e i servizi offerti ai cittadini. Il 2023 è stato un anno fondamentale, abbiamo concluso i lavori della nuova Centrale di Sterilizzazione e raggiunto traguardi molto importanti nelle aree muscolo-scheletriche e mediche, come certificato dal Piano Nazionale Esiti 2023. Il nostro obiettivo è potenziare quelle aree di più recente introduzione in cui esprimiamo delle eccellenze di prim’ordine, a cominciare dal dottor Lenzetti che coordina il nostro reparto oculistico. Da qui la decisione di acquistare un macchinario di ultima generazione per effettuare gli esami Oct anche nella nostra struttura. Come noto – conclude Giovannini – Villa Fiorita è una clinica accreditata che lavora in strettissimo raccordo con il Servizio sanitario nazionale. Una delle nostre missioni resta quella di essere una struttura capace di venire sempre in aiuto del Ssn per soddisfare tutti i bisogni dei cittadini e per superare le difficoltà, in termini numerici, legate all’erogazione di specifiche prestazioni”. L’esame Oct può essere prenotato chiamando il numero unico 0574 4891, oppure attraverso il Portale del paziente di Villa Fiorita, con la possibilità di scegliere in piena libertà giorno e ora dell’esame.