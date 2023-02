A Villa I Pitti il “Carnevale degli anziani” fra esibizioni di danza caraibica, allegria e voglia di stare insieme

SIGNA – Nella residenza per anziani “Villa I Pitti” il Carnevale ha un sapore un po’ più dolce. Una festa che anche per gli anziani ospiti della struttura è stata sinonimo di allegria. Fra gli eventi più spettacolari, c’è stata infatti l’esibizione il gruppo danza Salsarika, di Porto di Mezzo, che ha presentato tre spettacoli di danza caraibica: una prima esibizione di ballo di Salsa in coppia, per poi proseguire con un Can Can Salsero e un Latin Assol ispirato al film “Il Padrino”. Le esibizioni con i corrispettivi cambi di abiti di scena hanno coinvolto i vari saloni, delineando così un vero e proprio percorso musicale: le stanze, addobbate a festa, hanno accolto le varie esibizioni, curate nei minimi dettagli dai giovanissimi artisti e gli ospiti hanno avuto la possibilità di stare in compagnia, ascoltando musica e riattivando in questo modo una serie di funzionalità importanti.

“L’interessamento verso le esibizioni della scuola di danza si è visto subito – ha detto Iacopo Giglioli, direttore della struttura – e gli ospiti hanno espresso il desiderio di accogliere eventi del genere più spesso. Ci teniamo a sottolineare che la scuola di danza si è esibita a titolo gratuito, per cui siamo grati a coloro che dedicando parte del loro tempo libero per venire a trovare chi ne ha più bisogno. In casa di riposo spesso c’è il rischio che le giornate diventino monotone: grazie a questi appuntamenti i nostri ospiti possono vivere delle esperienze fuori dalla solita routine e questo ha degli incredibili benefici sulla loro salute fisica e mentale”. A Signa, infatti, l’evento del Carnevale si inserisce all’interno di un fitto calendario che la residenza organizza da molto tempo. In particolare, in questo periodo, sono stati organizzati numerosi laboratori e attività a tema, volti a “tenere in allenamento” le capacità cognitive e manuali degli anziani e grazie all’impegno costante degli operatori e degli educatori, le stanze della residenza sono pervase da un accogliente profumo di casa.