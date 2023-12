A Wanny Di Filippo il premio “Panathlon Sportivo dell’anno della Città Metropolitana

FIRENZE – Serata di gala a villa Olmi a Bagno a Ripoli per gli auguri natalizi del Club Panathlon Firenze Medicea, club mediceo del Panathlon International. Tanti i colori del Natale durante la conviviale, ma a “risplendere” era soprattutto il vincitore della prima edizione del Premio Panathlon “Sportivo dell’anno della Città Metropolitana”, Wanny Di Filippo, riconoscimento consegnato a uno sportivo residente appunto nella Città Metropolitana di Firenze e che si è distinto per meriti nazionali. In particolare, nel caso di Di Filippo, per avere donato a Firenze e alla comunità di appartenenza il Palazzetto dello sport che porta il suo nome “Palazzo Wanny”, una “arena” coperta in zona San Bartolo a Cintoia e che ospita, oltre alla pallavolo, tante altre discipline sportive. Fondatore della società Il Bisonte, azienda leader nel campo della pelletteria, con il suo stile inconfondibile, un inno alla gioia, si è avvicinato al volley nel 2005 e, dopo i successi ottenuti sul campo, ha pensato ancora più in grande costruendo ex novo un impianto per far giocare la propria squadra e donarlo alla città e allo sport fiorentino e metropolitano.

L’idea chiave del progetto di Palazzo Wanny si basa sul concetto di “spazio pubblico“, attraverso la progettazione di un complesso che prevede come corpo centrale il Palasport, con una capienza di 3.500/4.000 posti per attività sportiva e, come corpo sussidiario, una seconda struttura con una palestra di allenamento, una sala wellness, un centro fisioterapico, gli uffici della società, della Fipav regionale e un bar. L’intero spazio ha la possibilità di accogliere manifestazioni sportive, concerti e spettacoli, congressi ed eventi aziendali. Insieme a lui a ritirare il premio, l’amico Elio Sità, consigliere della Federvolley e presidente del Bisonte Pallavolo Firenze, il presidente del Club Ugo Ercoli, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, il delegato Coni di Firenze Gianni Taccetti, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, il consigliere metropolitano con delega allo sport Nicola Armentano, l’assessore del Comune di Firenze Maria Federica Giuliani, il vice-presidente Panathlon del distretto Italia Leno Chisci e il governatore dell’area 6 Toscana Andrea Da Roit, oltre a tanti soci e ospiti presenti alla serata.