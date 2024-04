Dall’attenzione per lo sport e la scuola alle buone pratiche: ecco cosa ci racconta “Estra notizie del mese di aprile”

PRATO – Sono quattro le notizie raccontate in “Estra notizie del mese di aprile”: la premiazione della terza edizione della Call To Action Estra per lo sport “L’Energia delle buone pratiche”, la presenza della Multiutility dei territori alla rassegna “Didacta”, la fiera sull’innovazione nel mondo della scuola che si è svolta a marzo a Firenze […]

PRATO – Sono quattro le notizie raccontate in “Estra notizie del mese di aprile”: la premiazione della terza edizione della Call To Action Estra per lo sport “L’Energia delle buone pratiche”, la presenza della Multiutility dei territori alla rassegna “Didacta”, la fiera sull’innovazione nel mondo della scuola che si è svolta a marzo a Firenze alla Fortezza da Basso, la cerimonia conclusiva del premio giornalistico “Estra per lo sport”, con oltre mille partecipanti, nella sede del Coni e i lavori che hanno portato alla realizzazione di due nuove chilometri di tubature sulla via Francigena per estendere la rete del gas a Monteriggioni: buona visione.

Per quanto riguarda la Call To Action “Estra per lo sport”, che ha permesso di premiare Acsi Atletica Toscana (Montelupo Fiorentino), Polisportiva Cerretese Pallavolo (Cerreto Guidi) e Florentia Rugby (Firenze), il presidente di Estra, Francesco Macrì, si è espresso con queste parole: “E’ con vero orgoglio che accogliamo i risultati della terza edizione della Call To Action “Estra per lo sport – L’Energia delle buone pratiche”. Un premio particolarmente sentito per Estra, da sempre sostenitrice dei valori dello sport, in questo caso di una pratica sportiva capace di coniugare elementi distintivi importanti quali responsabilità sociale e inclusione. Un riconoscimento che si traduce in un sostegno economico in favore di quelle realtà associative dei nostri territori che hanno saputo raccogliere questi bisogni indirizzandoli verso attività sportive senza barriere. Un modo concreto per dare risposte trasferendo valori”.