A Zoworking nasce il progetto “ZoRadio”

SESTO FIORENTINO – E’ OnAir ZoRadio, il nuovo progetto di Zoworking nato con l’ambizione di diventare “il suono dei coworking“.

Si tratta di una web radio, dove sarà trasmessa programmazione musicale, ma non solo. Ci sarà molto spazio dedicato ai podcast, dove i protagonisti saranno professionisti, aziende, startup, personaggi della società civile e delle Istituzioni che hanno come valore comune quello della condivisione di esperienze, competenze e idee. In palinsesto sarà trasmessa anche la musica prodotta dalla startup Purilian, ideatrice del primo software in grado di auto-comporre musica inedita in tempo reale, pensata per creare un ambiente dall’alto comfort acustico.

ZoRadio vuole essere un contenitore a disposizione di tutti i coworking che avranno, inoltre, la possibilità di installare sul proprio sito web il link per far ascoltare ai propri utenti tutti i contenuti prodotti. Ma non solo, l’idea è quella di dare spazio anche a tutti i frequentatori di coworking che avranno storie interessanti da raccontare e condividere, e che non necessariamente devono essere clienti di Zoworking. Insomma, da Zoworking viene lanciato l’appello a tutti i coworking: quando possibile condividiamo le idee per una crescita comune di valori e competenze.

Il primo play per la messa OnAir di ZoRadio (che si può ascoltare sul sito web www.zoworking.com) è stato premuto alla presenza di Cecilia Del Re, Assessore all’Innovazione e smart city del Comune di Firenze e di Alessandro Sorani, Presidente Confartigianato Imprese Firenze.

“Un progetto innovativo – ha detto l’Assessore all’Innovazione e smart city Cecilia Del Re – che mette insieme il concetto della radio con quello della produzione e condivisione di contenuti a disposizione di tutti i coworking, professionisti, startup e cittadini. Un canale che Zoworking mette a disposizione della rete dell’innovazione per scambiare idee ed esperienze, con un orecchio anche alla musica e una diversa narrazione dell’evoluzione di un approccio sempre più condiviso per crescere insieme in una città che fa del suo ecosistema dell’innovazione un punto di forza.”

“E’ il tempo delle web radio – ha detto il Presidente Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Sorani – e anche Zoworking ha deciso di cavalcare questo importante filone che va a produrre non soltanto economia, ma anche cultura, cultura d’impresa e produzione di contenuti. La capacità di mettere a disposizione questi contenuti online per tutti gli spazi di coworking del territorio è indubbiamente una dimostrazione della capacità di fare rete e di voler spingere un settore che negli ultimi anni è indubbiamente tra quelli che ha sofferto più di tutti.”