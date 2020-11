CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, previsti in orario notturno, dalle 22 di questa sera, mercoledì 25, alle 6 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione di Prato est, […]