A1 Milano-Napoli: chiusure notturne del tratto Barberino-Calenzano in entrambe le direzioni

CALENZANO – Per consentire l’esecuzione dei lavori programmati dalla società Terna sull’elettrodotto a 380 kV “Bargi – Calenzano”, n. 338. Variante aerea in località Carraia, è stato definito un piano di chiusure in orario esclusivamente notturno del tratto della A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano, in entrambe le direzioni, verso Firenze e Bologna. La chiusura si rende necessaria per realizzazione della variante aerea dell’elettrodotto a 380 kV “Bargi – Calenzano”, n. 338 in loc. Carraia interferente con l’autostrada A1 “Milano–Napoli” alla progressiva Km 271+640 nel Comune di Calenzano in Provincia di Firenze.

Il programma delle attività è stato concordato in sede prefettizia con il coinvolgimento degli Enti ed è stato definito privilegiando le fasce orarie caratterizzate da bassi flussi di traffico, per ridurre al minimo l’impatto sulla regolare transitabilità, e tenendo in considerazione la necessità di agevolare gli spostamenti locali in occasione del primo turno delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Nel dettaglio la tratta tra Barberino di Mugello e Calenzano sarà pertanto chiusa in entrambe le direzioni:

-nelle due notti consecutive di venerdì 24 e sabato 25 settembre, con orario 22-6;

-dalle 22 di domenica 26 alle 5 di lunedì 27 settembre;

-nelle due notti consecutive di venerdì 1 e sabato 2 ottobre, con orario 22-6;

-nelle due notti consecutive di venerdì 8 e sabato 9 ottobre, con orario 22-6;

-dalle 22 di domenica 10 alle 5:00 di lunedì 11 ottobre.

Nelle suddette notti sarà, di conseguenza, predisposta l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino di Mugello, per chi proviene da Bologna e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso Firenze; Uscita obbligatoria anche alla stazione di Calenzano, per chi proviene da Firenze e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso Bologna.

In alternativa, Autostrade consiglia di percorrere la SP8 Barberinese. E’ disponibile un ulteriore percorso, per le lunghe percorrenze e, in particolare per chi da Milano deve raggiungere Firenze e viceversa, esclusivamente su nastro autostradale:

-da Milano verso Firenz : sulla A1 Milano-Napoli, all’altezza del km 102+000 immettersi sulla A15 Parma-La Spezia, proseguire poi sulla A12 di competenza SALT verso Sarzana/Pisa e sulla A11 Firenze-Pisa nord, fino all’allacciamento con A1.

Percorso inverso per chi da Firenze deve raggiungere Milano.

Al fine di agevolare gli utenti nella percorrenza delle viabilità alternative la Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, con il supporto di Terna Rete Italia, ha predisposto in collaborazione con la Polizia Stradale, presidi a supporto dell’utenza sulla SP8 Barberinese, sul valico delle Croci, che prevedono un rafforzamento del soccorso pesante e leggero.