Abbandono dei rifiuti: venerdì 13 se ne parla alla Misericordia con amministrazione e Polizia locale

CAMPI BISENZIO – Un incontro informativo contro l’abbandono illegale dei rifiuti. L’appuntamento è per venerdì 13 marzo alle 21 a Villa Il Palagio (ingresso da via del Paradiso 49) ed è organizzato dalla Misericordia di Campi Bisenzio nell’ambito delle iniziative pensate per i 480 anni dalla nascita dell’associazione e organizzate con il contributo di Chianti Mutua Ets. Una serata per parlare e per confrontarsi e alla quale saranno presenti il comandate della Polizia locale, Simone Orvai, e l’assessore alla sicurezza del Comune di Campi, Daniele Matteini. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, è consigliabile la prenotazione al numero 055 89111 o all’indirizzo e-mail segreteria@misecampi.it