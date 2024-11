Abbandono illecito di rifiuti, “beccati” in tre a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Grazie alle telecamere di videosorveglianza, la Polizia municipale di Poggio a Caiano ha individuato tre persone che avevano abbandonato dei rifiuti in maniera illecita. Il fatto è successo nei giorni scorsi nel centro del Comune, in un punto non nuovo, purtroppo, ad abbandoni dei rifiuti. Si tratta del piccolo portico in […]

POGGIO A CAIANO – Grazie alle telecamere di videosorveglianza, la Polizia municipale di Poggio a Caiano ha individuato tre persone che avevano abbandonato dei rifiuti in maniera illecita. Il fatto è successo nei giorni scorsi nel centro del Comune, in un punto non nuovo, purtroppo, ad abbandoni dei rifiuti. Si tratta del piccolo portico in largo Mazzei, lungo via Cancellieri. Nel caso specifico si tratta di rifiuti domestici contenuti all’interno di sacchi neri. Le persone già individuate, grazie alle immagini delle telecamere, abitano a Poggio a Caiano: a loro verrà inoltrato un verbale con relativa sanzione per l’abbandono illecito di rifiuti. “Ci tengo a ringraziare ancora una volta la Polizia municipale, a cui ho chiesto di intensificare i controlli ed individuare coloro che abbandonano i rifiuti in modo illecito e grazie al loro ottimo lavoro sono stati scovati e sanzionati gli autori di questi deplorevoli atti, – dice Diletta Bresci, assessore con delega alla Polizia municipale – grazie alle immagini della sorveglianza è stato, quindi, possibile risalire ai tre individui che avevano scambiato il “portichino” di Largo Mazzei per un’isola ecologica e nei confronti dei quali sono state emesse le doverose sanzioni. Non si tratta solo di punire, ma ciò deve servire anche come monito per far capire che il decoro dei nostri luoghi è una priorità e sarà nostra premura, dunque, intensificare i controlli”. A Poggio a Caiano sono attivi anche gli ispettori ambientali di Alia che intervengono sul territorio comunale, contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, in stretta sinergia e accordo con la Polizia municipale.