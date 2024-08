Abbandono illecito di rifiuti: la Polizia municipale “ne becca” uno

POGGIO A CAIANO. La Polizia municipale di Poggio a Caiano ha emesso un verbale nei confronti di un cittadino cinese che aveva abbandonato illecitamente dei rifiuti in via del Granaio. Fra i rifiuti, gli agenti della municipale, hanno trovato del materiale grazie al quale sono riusciti a risalire all’autore del gesto. “E’ uno dei nostri obiettivi quello di punire i ‘furbetti’ che abbandonano illecitamente i rifiuti, – commenta l’assessore con delega alla Polizia municipale Diletta Bresci – la giunta si sta occupando di questa problematica che, purtroppo, colpisce da anni anche Poggio a Caiano. Non si tratta solo di punire, ma questo deve servire anche come segnale per far capire che il decoro dei nostri luoghi è una priorità e sarà nostra premura intensificare i controlli. Un grazie agli agenti di polizia municipale che hanno lavorato bene e in modo tempestivo”. A Poggio a Caiano sono attivi anche gli ispettori ambientali di Alia Multiutility, che intervengono sul territorio comunale contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e che operano in stretta sinergia ed accordo con la Polizia municipale.