Abbassata la Cosap del 98% per i dehors

SESTO FIORENTINO – La Cosap dovuta dagli esercenti per l’installazione di dehors a servizio delle rispettive attività sarà abbattuta del 98% per tutto il 2023. La misura, deliberata nell’ultima seduta dalla giunta comunale, “conferma di fatto – si legge in una nota del Comune – l’azzeramento già previsto negli ultimi anni sulla scorta della normativa in vigore durante l’emergenza sanitaria ed è finalizzato a promuovere l’uso degli spazi esterni e il commercio durante il periodo estivo”. “Abbiamo confermato la volontà di agevolare questo tipo di fruizione degli spazi, sia per incoraggiare il commercio, sia per offrire occasioni di socializzazione e incontro, – afferma l’assessore alle attività produttive Claudia Pecchioli – l’intenzione era quella di disporre il completo azzeramento, ipotesi risultata purtroppo non percorribile dal punto di vista normativo, ma il versamento richiesto agli esercenti è comunque estremamente contenuto e siamo convinti che questo provvedimento incontrerà il favore e l’interesse degli operatori che anche quest’anno faranno vivere gli spazi della nostra città”.