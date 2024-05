Abbattimento degli elettrodotti in via Pasolini e modifiche alla viabilità

SESTO FIORENTINO – Iniziati oggi i lavori da parte di Terna per la demolizione del tratto dell’elettrodotto a 132 kV “Calenzano-Sodo” che insiste sul comune di Sesto Fiorentino (FI), nell’area a sud di via Pasolini e via di Rimaggio. Le attività, che avranno una durata di circa 30 giorni, prevedono la rimozione di oltre 2 […]

SESTO FIORENTINO – Iniziati oggi i lavori da parte di Terna per la demolizione del tratto dell’elettrodotto a 132 kV “Calenzano-Sodo” che insiste sul comune di Sesto Fiorentino (FI), nell’area a sud di via Pasolini e via di Rimaggio. Le attività, che avranno una durata di circa 30 giorni, prevedono la rimozione di oltre 2 km di linee elettriche aeree, per un totale di 10 tralicci e circa 7 ettari di territorio liberati dalle infrastrutture esistenti. La rimozione dei sostegni è resa possibile dalla realizzazione, da parte di Terna, di due nuovi collegamenti in cavo interrato lunghi complessivamente 3 km e funzionali alla connessione alla rete elettrica nazionale della Cabina Primaria “Università” di proprietà del distributore locale. Il nuovo assetto consentirà di aumentare la magliatura della rete e di migliorare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza del servizio di trasmissione dell’energia nella zona sud-est di Sesto Fiorentino, area densamente abitata dove sorge anche il Polo Scientifico. In linea con il percorso di dialogo e collaborazione intrapreso fino a questo momento, Terna e il Comune di Sesto Fiorentino hanno condiviso un piano di lavoro volto a minimizzare gli impatti sulla viabilità nei tratti stradali coinvolti dalle demolizioni.

Per permettere l’esecuzione dei lavori di rimozione degli elettorodotti sono state disposte dal Comune alcune variazioni riguardanti mobilità e sosta nelle aree di volta in volta interessate

Fino alle 18 di oggi e dalle 8 alle 18 di domani, martedì 14 maggio, sarà chiuso al transito il tratto di pista ciclabile sterrata compreso tra via del Pontelungo e via del Lungo Gavine.

Dalle 20 di venerdì 17 maggio alle 20 di domenica 10 maggio sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nei parcheggi pubblici adiacenti via di Rimaggio nel tratto compreso tra il civico 195 e il civico 213, su entrambi i lati di via di Rimaggio tra il civico 195 e il civico 213 e tra il 192 e il 194. Sarà inoltre chiuso al traffico il braccio esterno della rotatoria di collegamento tra via dell’Osmannoro e via Pasolini. Negli stessi tratti, inoltre, dalle 6 alle 18 di sabato 18 e domenica 19 maggio saranno disposte alcune interruzioni temporanee della circolazione gestite da movieri.

Da lunedì 20 a mercoledì 22 maggio, con orario 8-18, sarà disposta la sospensione della circolazione veicolare gestita da movieri nel tratto di via Lazzerini compreso tra viale Pasolini e via Traversa e in via Gandhi.

Da giovedì 23 a sabato 25 maggio, dalle 8 alle 18, le sospensioni della circolazione riguarderanno la rotatoria tra viale Pasolini e via dei Frilli.

Venerdì 24 maggio, dalle 7 alle 18, saranno chiusi il tratto di pista ciclabile compreso tra via del Pontelungo e via del Lungo Gavine e il braccio esterno della rotatoria di collegamento tra via dell’Osmannoro e viale Pasolini.

Sabato 25 maggio, dalle 7 alle 18, sarà chiusa al traffico via Terzani.