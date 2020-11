Abbattimento del 25% del canone per tutti i gestori di impianti sportivi comunali

SESTO FIORENTINO – Per far fronte alle difficoltà nate in conseguenza dell’emergenza sanitaria l’amministrazione comunale ha deliberto l’abbattimento del canone annuale del 25% per tutti i gestori di impianti sportivi comunali. Il provvedimento, contenuto nel pacchetto “Sesto Riparte”, si aggiunge alla sospensione dei canoni già riconosciuta per il periodo di chiusura.“L’emergenza sanitaria sta mettendo letteralmente […]

SESTO FIORENTINO – Per far fronte alle difficoltà nate in conseguenza dell’emergenza sanitaria l’amministrazione comunale ha deliberto l’abbattimento del canone annuale del 25% per tutti i gestori di impianti sportivi comunali. Il provvedimento, contenuto nel pacchetto “Sesto Riparte”, si aggiunge alla sospensione dei canoni già riconosciuta per il periodo di chiusura.

“L’emergenza sanitaria sta mettendo letteralmente in ginocchio tutto il mondo dello sport di base – afferma Damiano Sforzi, assessore allo sport del Comune di Sesto Fiorentino – Fin dall’inizio di questa crisi senza precedenti ci siamo mossi per richiedere interventi alla Regione e allo Stato in favore delle migliaia e migliaia di realtà che svolgono un’attività di grande importanza sportiva e sociale sul territorio. Con questo intervento, completamente a carico delle casse comunali, proviamo a dare un altro po’ di respiro alle nostre società sportive, quando ancora davanti a noi il futuro rimane estremamente incerto. Stiamo lavorando per individuare ulteriori misure di sostegno economico da attuare entro la fine dell’anno”.