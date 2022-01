Abbattimento e bonifica della ex Palestra Scarlini

SESTO FIORENTINO – Nelle prossime settimane ci sarà l’affidamento dei lavori per l’abbattimento e la bonifica dell’ex palestra Scarlini in viale XX Settembre. Nell’ultima seduta del 2021 la Giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo e all’affidamento dei lavori per un valore di oltre duecentomila euro. L’ex palestra e l’annessa ex Cappella dell’Angelus […]

SESTO FIORENTINO – Nelle prossime settimane ci sarà l’affidamento dei lavori per l’abbattimento e la bonifica dell’ex palestra Scarlini in viale XX Settembre. Nell’ultima seduta del 2021 la Giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo e all’affidamento dei lavori per un valore di oltre duecentomila euro. L’ex palestra e l’annessa ex Cappella dell’Angelus saranno abbattute per far posto ad una nuova struttura che ospiterà funzioni e servizi per la comunità. Il piano degli interventi prevede anche, in via preliminare, l’analisi delle coperture e dei materiali per individuare le parti contenenti cemento amianto che saranno smontate e rimosse in sicurezza. La conclusione dei lavori è prevista entro la primavera.

“A quasi tre anni dalla chiusura di questa struttura facciamo un grande passo in avanti verso la sua riappropriazione da parte della nostra città – dice l’assessora ai Lavori Pubblici Claudia Pecchioli – Con l’approvazione del progetto confermiamo l’impegno a intervenire su un’area importante del quartiere con evidenti criticità seppur costantemente monitorate. La demolizione sarà preceduta da un meticoloso lavoro di bonifica, monitorato dalla ASL, volto sia a rimuovere le parti in cemento amianto note, sia a verificare con saggi e campionamenti la presenza di questo materiale in altre parti del fabbricato. Al posto della ormai ex palestra sarà realizzata una nuova struttura ad uso sportivo o sociale, le cui funzioni saranno definite insieme ai cittadini”.