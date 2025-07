Abbattuto il ponticino sul Rimaggio in piazza del Mercato

SESTO FIORENTINO – Abbattuto il ponticino in piazza del Mercato. La demolizione del ponte sul torrente Rimaggio è stata completata ieri 30 luglio come previsto dai lavori in corso da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e affidata all’impresa Italscavi. Il ponticino è stato abbattuto perchè ritenuto opera inadeguata per il passaggio delle […]

SESTO FIORENTINO – Abbattuto il ponticino in piazza del Mercato. La demolizione del ponte sul torrente Rimaggio è stata completata ieri 30 luglio come previsto dai lavori in corso da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e affidata all’impresa Italscavi. Il ponticino è stato abbattuto perchè ritenuto opera inadeguata per il passaggio delle piene più importanti e che ha causato i fenomeni di rigurgito, abbattimento della spalletta destra e alluvione di ampie porzioni della città lo scorso 14 marzo. Lo stato dell’arte, dal punto di vista idraulico, a poco più di quattro mesi dall’esondazione, vede già completate la ricostruzione delle briglie, delle sponde, della fognatura sub alveo e del percorso nei tratti più a monte; la sistemazione della fognatura e della sponda sinistra nei tratti più valle fino al ponte della ferrovia mentre le lavorazioni continuano incessanti come da programma nel tratto centrale; il totale complessivo degli interventi si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

Il muro in sponda destra, quello parzialmente crollato è stato rinforzato sia lato torrente con reti e malte speciali sia lato strada con un nuovo getto in cemento armato; sulla sponda sinistra sono al momento in corso i getti per le basi del nuovo muro di sponda, che a differenza di quello precedente sarà completamente fondato e non semplicemente ‘appoggiato’ sulla scarpata in terra; nel tratto finora occupato dal ponte, tolte anche le macerie, si procederà con la chiusura e il raccordo di entrambe le sponde fino agli edifici. “Nostro obiettivo, dal punto di vista idraulico, è aver ristabilito e aumentato ben prima di metà settembre e quindi del prossimo autunno-inverno, la sezione utile per il deflusso regolare del torrente – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica, Paolo Masetti – anche in questo caso abbiamo dimostrato di essere in grado di fare presto e bene. Questi lavori non solo mirano a riparare i danni subiti, ma anche a potenziare la resilienza del torrente contro futuri eventi estremi, contribuendo a una gestione idraulica più sostenibile e più sicura per il futuro”. Per quanto riguarda la futura sistemazione della piazza sono al vaglio dell’amministrazione comunale diverse ipotesi progettuali; a questo proposito, il Comune ha avviato nelle ultime settimane un percorso di confronto con le categorie economiche e gli operatori del mercato. Certo per i sestesi abituati a vedere il ponticino, quella porzione di piazza del Mercato assume una visione nuova e una riorganizzazione che dovrà tener conto in futuro anche del passaggio della tramvia.