“Abitare la memoria”: due spettacoli a Villa Caruso guidati dalla storia e dai cinque sensi

LASTRA A SIGNA – Due giornate di spettacoli frutto di un progetto di residenza artistica in due case della memoria toscane. Si terranno il 24 e 25 novembre i primi due appuntamenti dell’iniziativa “Abitare la memoria”: l’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il territorio toscano e la rete museale toscana, realizzando appunto all’interno di alcune delle case della memoria della Toscana una serie di performance teatrali, gratuite per il pubblico. Le prime due case coinvolte nel progetto di residenza artistica per attori, registi e drammaturghi sono la Casa Museo Enrico Caruso a Lastra a Signa in provincia di Firenze (spettacoli il 24 novembre alle 11 e alle 15) e la Casa Buonarroti di Firenze (spettacolo il 25 novembre alle 16). Il pubblico potrà assistere a performance itineranti che interesseranno diversi luoghi delle case della memoria. In ogni stanza ci saranno dei momenti teatrali dedicati, ciascuno dei quali avrà come guida uno dei cinque sensi, mentre il contenuto di ogni pezzo teatrale o intervento artistico avrà come tema le case della memoria e i grandi personaggi. Il progetto “Abitare la memoria” è realizzato: con la collaborazione del Comune di Lastra a Signa, del Comune di Caprese Michelangelo, del Museo Enrico Caruso e di Casa Buonarroti, con il contributo della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura, della Regione Toscana e di Fondazione CR Firenze. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria compilando il form on line al link https://forms.gle/ktEjWcWTFo284uqNA