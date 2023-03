Abusi edilizi e gestione illecita di rifiuti speciali: denunciate due persone a Campi Bisenzio da Carabinieri forestali e Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – L’area in questione era in uso a una società ed è qui che i militari della Stazione Carabinieri forestale di Ceppeto, insieme al personale della Polizia municipale di Campi Bisenzio, hanno effettuato una serie di accertamenti denunciando due persone per abusi edilizi e gestione illecita di rifiuti speciali. E’ successo in via Segaticcio snc. Dalle […]

CAMPI BISENZIO – L’area in questione era in uso a una società ed è qui che i militari della Stazione Carabinieri forestale di Ceppeto, insieme al personale della Polizia municipale di Campi Bisenzio, hanno effettuato una serie di accertamenti denunciando due persone per abusi edilizi e gestione illecita di rifiuti speciali. E’ successo in via Segaticcio snc. Dalle verifiche condotte, infatti, è emerso che l’area risulta zona a prevalente destinazione agricola (Zona E) ai sensi del vigente Regolamento urbanistico del Comune di Campi Bisenzio, ma sono stati realizzati otto manufatti, con rilevanza edilizia, in assenza tuttavia di titolo edilizio e in contrasto con lo strumento urbanistico, utilizzati in prevalenza come deposito/magazzino materiali e attrezzature dell’impresa edile, ufficio e civile abitazione.

All’interno del fondo, inoltre, la ditta aveva effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali derivanti dall’attività di impresa edile, ovvero sono stati riscontrati 29 “big bags” contenenti materiali isolanti, guaine bituminose, imballaggi in plastica di varia tipologia e un cumulo di rifiuti da demolizione e costruzione. I rifiuti erano stati depositati in un’area che non aveva niente a che fare con il luogo dove sono stati effettuati dei lavori edili e per di più non censita come sede legale o sede operativa della società. Due persone sono state quindi denunciate alla Procura della Repubblica per gli abusi edilizi di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e la gestione illecita di rifiuti speciali in applicazione del Testo Unico Ambientale.