SESTO FIORENTINO – All’Accademia della Crusca riprendono le visite in presenza. Dopo una prima apertura straordinaria serale nel luglio scorso, la Crusca riapre le porte al pubblico per una serie di appuntamenti durante i quali sarà nuovamente possibile visitare la Sala delle Pale. In aggiunta al percorso abituale, queste sei visite straordinarie avranno per oggetto anche la mostra documentale a tema dantesco attualmente allestita nella Sala delle pale: “Della nostra favella questo divin poema è la miglior parte”, incentrata sui rapporti, dalla fondazione a oggi, tra l’Accademia della Crusca e l’opera di Dante.

Le visite si terranno ogni mercoledì di settembre, in orario serale dalle 21: nei giorni 1, 15, 22, 29 settembre e la domenica mattina, dalle ore 11, nei giorni 17 e 31 ottobre. Le visite, per le quali è obbligatoria la prenotazione, saranno gratuite grazie al contributo di Unicoop Firenze.

La mostra è realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca, la Società Bibliografica Toscana e l’Associazione Progetto 21. Con queste visite speciali in presenza si conclude il ciclo “Dentro la Crusca. Dentro l’italiano” realizzato dall’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca con il sostegno di Unicoop Firenze. Per informazioni e prenotazioni: incontralacrusca@crusca.fi.it / 366-6461986.