Accademia Karate Shotokan: ancora molti impegni agonistici

SESTO FIORENTINO – Prosegue la stagione agonistica per l’Accademia Karate Shotokan. Quella in terra romagnola per l’Open di Italia è stata una trasferta difficile, con 1700 atleti presenti e match molto serrati tra loro. Livello tecnico altissimo, superiore a quello di un Campionato Italiano anche per la presenza di Nazionali straniere. Purtroppo nessun risultato da podio per gli atleti dell’AKS che comunque si difendono in molte categorie. Diversi i punti e gli incontri a favore dei karateka dell’AKS di Sesto Fiorentino, sicuramente molta esperienza per tutti. Da menzionare i 3 quinti posti ai piedi del podio di: Zecchino Alan (U14 -55Kg), Brunetti Cesare (Cad -70Kg), Piccolomini Nicola (Ka MAD) ed il settimo posto di Bigagli Viola (U14 +47Kg).

L’ultimo impegno è stato lo scorso fine settimana con la Fase Regionale di Qualificazione al Campionato Italiano Juniores di Kata e Kumite. Si piazzano sul secondo gradino del podio Metti Lucia e Brunetti Cesare, mentre sono medaglie di bronzo Pedone Giacomo, Zaccarello Niccolò, Fioravanti Riccardo e Melani Matteo.

L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla FIJLKAM, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate e l’unica a poter indire il “Campionato Italiano”. Con il progetto della FIJLKAM “Fight like a Girl” è possibile iscriversi gratuitamente per 2 mesi ad un corso di karate e di difesa personale presso l’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al 3356817050 o via mail a leonardo@aks.it