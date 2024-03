Accademia Karate Shotokan: venerdì 8 marzo lezione gratuita di autodifesa al femminile

SESTO FIORENTINO – In occasione della festa della donna, torna il consueto appuntamento di autodifesa al femminile organizzato dall’Accademia Karate Shotokan. Venerdì 8 marzo, dalle 19 alle 21, presso la Palestra Olimpia (via Gramsci 715, zona Campo di Atletica di Quinto Basso), si svolgerà l’iniziativa “Donna (in)Difesa”, una lezione di difesa personale rivolta a ragazze e donne. “Donna (in)Difesa è un progetto storico dell’Aks che ormai da molti anni ho il piacere di portare avanti e diffondere sul territorio sestese, – spiega l’Istruttore di difesa personale Niccolò Zanella – non sarà il solito allenamento fisico, ma oltre a una parte pratica per rispondere a minacce e aggressioni, affronteremo tematiche come la difesa preventiva e accenni di aspetti legali. Quindi non solo la difesa fisica come unica possibilità per una donna, anzi, spiegheremo come sia consigliato prevenire le situazioni di pericolo mediante alcuni atteggiamenti da tenere nella vita di tutti i giorni”. La lezione di difesa personale di venerdì 8 marzo è gratuita e senza impegno: la palestra Olimpia è attrezzata con un tatami per il karate e le arti marziali, quindi è possibile allenarsi scalzi o con calzini. Si consiglia di venire vestiti comodi e ginnici, ci sono a disposizione gli spogliatoi per cambiarsi. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it