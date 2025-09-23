“Accendiamo una luce contro il genocidio”: rinviata a mercoledì 24 la fiaccolata per la pace

CAMPI BISENZIO – Rinviata lunedì sera a causa del maltempo, la fiaccolata promossa da Partito Democratico di Campi Bisenzio, Avs Campi – Le Signe e Movimento Cinque Stelle Campi Bisenzio si svolgerà domani, mercoledì 24 settembre. Una fiaccolata per la pace nella striscia di Gaza: “Accendiamo una luce contro il genocidio in corso a Gaza” con ritrovo alle 20.45 in piazza Gramsci “per chiedere la fine di questo drammatico genocidio e ricordare le troppe vittime civili del conflitto. L’iniziativa nasce dal bisogno urgente di esprimere vicinanza umana e solidarietà alle popolazioni colpite, e di ribadire con forza che la guerra non può essere mai una risposta, soprattutto quando colpisce indiscriminatamente civili, bambini e famiglie. La fiaccolata sarà un momento di raccoglimento e di testimonianza per chiedere il rispetto dei diritti umani, il cessate il fuoco immediato e un impegno concreto per una pace giusta e duratura da parte di tutta la comunità internazionale. L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza: cammineremo insieme con una candela per dire no alla guerra e sì alla dignità ed al rispetto di ogni vita umana”. All’iniziativa hanno già aderito: Partito Democratico di Sesto Fiorentino, Fare Città, Rifondazione Comunista, Sì parco No aeroporto, Campi a sinistra, Spi Cgil – Lega Teresa Noce Campi Bisenzio, Circolo Sms Sant’Angelo a Lecore, Circolo Arci Dino Manetti, Circolo Rinascita Campi Bisenzio, Circolo Rinascita San Piero a Ponti, Giovani democratici Campi Bisenzio, Csx Firenze, Giovani democratici federazione di Firenze, Vivere il Rosi, Anpi Lanciotto Ballerini, Associazione Futura Memoria e Associazione Feynus.