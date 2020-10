Accesso negli ospedali: le nuove disposizioni da rispettare in attesa dell’ordinanza regionale

FIRENZE – E’ in corso di elaborazione un’ordinanza regionale per la regolamentazione degli accessi nelle strutture ospedaliere. L’Azienda Usl Toscana Centro applicherà quanto contenuto nell’ordinanza e pertanto fino a quel momento adotterà le seguenti misure: le visite ai degenti si svolgono in un turno al giorno. E’ permessa la presenza di un solo visitatore per paziente […]

FIRENZE – E’ in corso di elaborazione un’ordinanza regionale per la regolamentazione degli accessi nelle strutture ospedaliere. L’Azienda Usl Toscana Centro applicherà quanto contenuto nell’ordinanza e pertanto fino a quel momento adotterà le seguenti misure: le visite ai degenti si svolgono in un turno al giorno. E’ permessa la presenza di un solo visitatore per paziente in orario di visita. Non è consentita l’alternanza dei parenti nel turno di visita. E’ obbligatorio indossare la mascherina ed igienizzare le mani con il gel alcolico a disposizione nei dispenser posizionati all’ingresso delle stanze di degenza. Le visite nei reparti con pazienti affetti da Covid-19 sono vietate. Nei presidi ospedalieri sarà affissa apposita cartellonistica con gli orari di visita. Per le persone che devono effettuare una prestazione sanitaria non sono ammessi accompagnatori tranne che per i minorenni , le persone disabili o comunque non autosufficienti e le persone con barriere linguistico-culturali.