Accoltellato in via Tintori: muore ragazzo di 17 anni

CAMPI BISENZIO – Risveglio drammatico per Campi Bisenzio. In via Tintori è stato accoltellato a morte M.M., 17 anni, nato a Poggibonsi e residente a Certaldo. Il ragazzo è stato ucciso con almeno cinque coltellate e la scoperta del corpo è stata fatta questa mattina intorno alle 5.30. Soccorso dalla medicalizzata della Misericordia di Campi Bisenzio e poi dalla Misericordia di San Mauro, purtroppo non c’è stato niente da fare. Sul posto Carabinieri della Compagnia di Signa (presenti anche i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio), che stanno conducendo le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Firenze, e Polizia municipale. Inizia a delinearsi la dinamica dell’accaduto: nella notte (che si è dimostrata particolarmente “brava”, in base alle immagini che pubblichiamo e alle testimonianze raccolte) c’è stata una lite, probabilmente iniziata nei pressi della discoteca Glass Globe, in via Verdi, non si sa ancora se all’interno o all’esterno del locale, che poi sarebbe proseguita in via Buozzi e degenerata in via Tintori, dove è avvenuto l’omicidio. Il ragazzo era nato in Italia (i suoi genitori, padre marocchino e madre italiana, sono separati), aveva studiato all’istituto Ferraris Brunelleschi di Empoli, ma aveva abbandonato la scuola prima del diploma e adesso stava frequentando dei corsi di specializzazione a Poggibonsi per entrare nel mondo del lavoro. Tutti sogni spezzati in una gelida notte a Campi Bisenzio: fra urla e minacce, qualcuno avrebbe gridato “Ti ammazzo”. A scoprire il corpo sarebbero stati alcuni dipendenti del vicino supermercato che stavano entrando al lavoro.