Accordo di solidarietà per la Toscana alluvionata, Cisl: “Impegno comune per famiglie, lavoratori e aziende”

FIRENZE – “Bene l’accordo firmato ieri con la Regione e le associazione datoriali. Questo è il momento della solidarietà, dell’impegno per venire incontro ai lavoratori, alle famiglie e alle aziende così gravemente colpite”: lo ha detto il segretario generale Cisl Toscana, Ciro Recce, in Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, insieme alle categorie economiche e sociali, per la presentazione del Fondo di intervento per le popolazioni alluvionate della Toscana”. La situazione nelle zone alluvionate – ha aggiunto Recce – è ancora grave e purtroppo in tanti sembrano più impegnati a cercare responsabilità per quanto successo che ad aiutare chi ha bisogno. Quando questa fase sarà passata, verrà il momento di cercare e individuare eventuali responsabilità, di persone e istituzioni, per non aver fatto tutto quanto in loro potere per la messa in sicurezza del territorio; ma ora lavoriamo tutti insieme per far sì che esca da questa difficile situazione”.