Accordo fra Msp e Sporting Mezzana: a Prato nasce la nuova casa del calcio a 5 

PRATO – Un unico impianto dove riunire i campionati promossi dall’Msp, ente di promozione sportiva leader del calcio a 5 e del calcio a 7, e l’organizzazione ultradecennale dello Sporting Mezzana, struttura di riferimento in città per il calcetto. Dall’accordo fra Msp e Sporting Mezzana nasce la nuova casa del calcio a 5 a Prato. Una collaborazione che porterà a disputare tornei, campionati e interprovinciali tutti in un’unica struttura: il rinnovato impianto di via Lunga a Mezzana. Una sinergia che dà una nuova ‘casa’ di riferimento all’Msp e che garantisce allo Sporting Mezzana di potere contare sulla preparazione consolidata dello staff del Movimento Sportivo Popolare. A presentare l’accordo sono stati il presidente di Msp Prato, Matteo Giusti e il gestore dello Sporting Mezzana, Cristiano Sonetti. Insieme a loro lo staff composto da Alessandro Palmese, Francesco Vallerini, Francesco Vignolini e Diletta Bitorzoli.

“E’ una novità che rincorriamo da anni quella di avere un impianto a Prato come quello dello Sporting Mezzana, uno dei veri protagonisti del calcio a 5 negli ultimi decenni, – spiega Giusti – come Msp, da leader del calcio amatoriale a Prato, abbiamo trovato la casa ideale. Le ambizioni sono numeriche, ci sarà da costruire, sappiamo che non sarà facile, e dovremo dimostrare di essere all’altezza delle nuove sfide. Ma abbiamo un team di comprovata efficacia. Il segreto dell’Msp è il lavoro di squadra: sono tanti anni che il team è riuscito a trovare una quadra efficace, fornendo un servizio di livello alle squadre”.

“Questo era un connubio da fare, – aggiunge Sonetti – l’idea di fondo è quella di sviluppare il calcio a 5. E facendo un lavoro tutti assieme possiamo dire a chi gioca a calcetto che daremo loro una casa con tante novità e con tanti nuovi ingressi di squadre. Vorremmo inserire anche alcune novità: penso al femminile, l’Over 35, riprendere i tornei aziendali, organizzare il torneo dei bar. Insomma, vorremmo mettere sul mercato un po’ di innovazioni, sapendo che l’unione fa la forza”.

Le iscrizioni alle manifestazioni di Mezzana sono già aperte. “Si partirà a fine settembre con il Memorial Stefanelli, – spiegano Vallerini e Vignolini – poi ci sarà il torneo Gazzetta che porterà il vincitore a giocare allo Juventus Stadium, e poi il campionato con la coppa. Già abbiamo avuto diverse richieste di iscrizioni: quest’anno la filosofia sarà di abbinare varie competizioni per fare giocare e divertire sempre di più le squadre. Nel calcio a 7 invece confermata la formula del precampionato, dal quale scaturiranno le tre serie dei campionati”. A guardare al futuro è Alessandro Palmese, responsabile nazionale del settore calcio Msp. “Negli ultimi anni siamo stati premiati dai numeri ma questo non ci deve fare mai fermare, – conclude – stiamo pensando a nuove competizioni di respiro interprovinciale e interregionale. La squadra è forte e contiamo di potere arrivare a fine stagione per festeggiare un’annata di grandi successi”. Per informazioni e iscrizioni sulle competizioni contattare Francesco 328 8313324 o Cristiano 333 2665296.