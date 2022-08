Accordo Regione-associazioni, Misericordie toscane: “Siglata la prima intesa”

FIRENZE – “La sigla, nella giornata di ieri, dell’accordo rappresenta una prima risposta da parte della Regione Toscana al grido di aiuto che le associazioni di volontariato hanno levato forte ed alto per continuare a svolgere i propri plurisecolari servizi. L’accordo, oltre a prevedere un immediato ristoro economico, segna anche l’avvio di un percorso per […]

FIRENZE – “La sigla, nella giornata di ieri, dell’accordo rappresenta una prima risposta da parte della Regione Toscana al grido di aiuto che le associazioni di volontariato hanno levato forte ed alto per continuare a svolgere i propri plurisecolari servizi. L’accordo, oltre a prevedere un immediato ristoro economico, segna anche l’avvio di un percorso per la rivalutazione dei costi effettivi che le nostre Misericordie devono sostenere per la quotidiana e continua messa in atto delle opere di Carità e solidarietà”: parole chiare quelle della Federazione regionale delle Misericordie Toscane.

“Il percorso si dovrà concludere entro il corrente anno. L’auspicio è anche quello che il governo nazionale, finora inerte rispetto alla richiesta forte del volontariato, finalmente gli presti ascolto e, così come ha considerato le più svariate realtà nei provvedimenti “di aiuti”, non continui a dimenticarsi ancora delle stesse associazioni di volontariato. Il primo risultato ottenuto oggi è frutto di un grande lavoro svolto insieme da tutte le Misericordie: il grido di aiuto che si è levato dalle nostre associazioni, a partire dalla Misericordia Madre di Firenze, da tutti i Coordinamenti zonali toscani, nessuno escluso, è stato prontamente raccolto e rilanciato dal presidente della Confederazione Nazionale Domenico Giani e dalla Federazione regionale affinché non restasse inascoltato”.

“La Federazione regionale, in sinergia con tutto il Movimento toscano e nazionale, continuerà a vigilare e camminare sulla strada intrapresa, quella del riconoscimento e valorizzazione del nostro servizio, della cura per le nostre comunità”, queste le parole del presidente Alberto Corsinovi.