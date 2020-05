Accordo tra Filcams Cgil e Synlab per il riconoscimento economico per i lavoratorio esposti

CALENZANO – Filcams Cgil ha sottoscritto un accordo in un importante laboratorio di analisi di Calenzano, la Synlab Med, dove sono impiegate circa 20 persone facenti parte di un gruppo che a livello nazionale ne conta circa 1.800. Il laboratorio ha firmato recentemente con la Regione Toscana la convenzione per effettuare analisi legate al coronavirus.

“Siamo riusciti – dice Fabio Fantini di Filcams Cgil Firenz – a fare un accordo importante che prevede un riconoscimento economico alle figure professionali che sono più esposte ed effettuano turnazioni, compreso il lavoro notturno e festivo, per poter rispondere alle esigenze immediate della convenzione con la Regione. In azienda è presente anche un contratto integrativo che prevede un premio produttività per tutto il personale, e crediamo che questo sia un modo corretto per dare almeno un riconoscimento economico a chi è più a rischio in questo periodo di forte difficoltà. Nel frattempo sollecitiamo la Regione Toscana a sbloccare subito le risorse necessarie e dar corso all’applicazione del protocollo che prevede un’indennità a tutti coloro che in questo periodo sono stati e saranno esposti ai rischi del virus sia nel settore pubblico che in quello privato senza alcuna distinzione”. Synlab è presente anche a Sesto Fiorentino, ma in questo momento il personale è in cassa integrazione, quello di Calenzano, invece, è un laboratorio che si occupa in modo specifico di analisi Covid-19.