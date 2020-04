Accordo tra Regione e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana

CAMPI BISENZIO – Si rafforza l’integrazione dei servizi 115 e 118 nell’attività di ricerca e salvataggio di persone disperse in ambiente urbano (Usar – Urban search and rescue) grazie alla sottoscrizione oggi 9 aprile, di un Protocollo d’intesa tra la Regione e la direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana. Il protocollo, che avrà la durata di 3 anni, è una novità assoluta in Toscana, una tra le poche Regioni italiane ad essersi mossa in questa direzione, puntando a costituire una task force di eccellenze tecnico-sanitarie, da attivare in situazioni estreme. Il protocollo, che fa seguito a uno studio congiunto tra vigili del fuoco e personale sanitario della Toscana, disciplina gli impegni tra le parti per una proficua collaborazione, finalizzata a favorire al meglio l’integrazione del gruppo Usar dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari del 118.

Il protocollo si concretizzerà con l’istituzione di un gruppo di lavoro misto (team Usar), composto da vigili del fuoco e personale sanitario del 118, i cui componenti dovranno essere individuati dai rispettivi vertici direttivi e di coordinamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa. Una volta costituito, il gruppo di lavoro avrà 60 giorni di tempo per definire tutte le procedure necessarie (logistiche e formative), per dare concretezza all’interazione tra le centrali operative 118 e la sala operativa della direzione regionale dei vigili del fuoco.