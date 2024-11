Acea e Ministero dell’istruzione portano la cultura dell’acqua a scuola

CAMPI BISENZIO – Promuovere fra gli studenti la cultura del recupero, riuso e riciclo dell’acqua è l’obiettivo del progetto “Educazione idrica”, attività rivolta agli studenti delle 1.032 scuole elementari e delle 463 scuole medie della Toscana. L’iniziativa fa parte del protocollo triennale firmato dall’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, e dal ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, per promuovere nel mondo scolastico l’informazione e la formazione sul ciclo idrico integrato e sull’uso consapevole dell’acqua. Il percorso formativo si svolge on line attraverso una piattaforma dedicata ed è suddiviso in tre sessioni, ognuna adattata, nel linguaggio e nei contenuti, a ciascuno dei tre gruppi di studenti: dalla prima alla terza elementare, dalla quarta elementare alla prima media; e infine per la seconda e terza media. Con un approccio ludico-scientifico, gli educational costruiscono un vero e proprio viaggio nel mondo dell’acqua, partendo dall’analisi del contesto mondiale fino ai consigli e alle buone pratiche per un uso consapevole della risorsa e per risparmiare e riciclare l’acqua nella vita quotidiana.