“Acero Rosso” consegna a domicilio il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro

CAMPI BISENZIO – “Acero Rosso” rende speciali le feste di Natale e Capodanno proponendo sia il servizio a domicilio che l’asporto. Direttamente a casa si potrà degustare una cena prelibata, preparata dallo chef toscano Emiliano Ranfagni, che spazia tra i piatti della tradizione regionale e proposte più moderne, adatte anche alla clientela più esigente e a ricorrenze così speciali.

Per il pranzo di Natale vengono proposti due menu speciali, uno di terra e uno di mare, che spaziano tra tradizione e l’evoluzione e stupiscono per l’accostamento dei sapori. Completano il pasto i fantastici dessert dello chef, noto anche per la sua pluriennale esperienza in diverse rinomate pasticcerie fiorentine. Su richiesta è possibile ordinare piatti per celiaci, vegani e vegetariani. Le pietanze verranno consegnate in materiale monouso. Il ritiro per il pranzo di Natale potrà essere effettuato presso il ristorante, in via di San Donnino 4, dalle 10 fino alle 12.30 mentre la consegna a domicilio sarà dalle 10 alle 13.

Per la cena di San Silvestro si prevede sempre la scelta tra menu mare e menu terra, con una proposta variegata, perfetta per iniziare il 2021 con serenità e ottimismo! Tutto questo nella comodità della propria casa. Gli orari per asporto e consegna per il cenone sono i seguenti: il ritiro potrà essere effettuato presso il ristorante, in via di San Donnino 4, dalle 16 fino alle 20 mentre la consegna è prevista dalle 17 alle 20 (il rispetto dell’orario di consegna è inoltre il punto di forza di questo ristorante).

Infine, ordinando un menu completo per almeno 4 persone, in omaggio una bottiglia di vino a scelta tra: Prosecco Valdobbiadene docg, Morellino di Scansano docg, Chianti Riserva 2015, Pinot Grigio Terra Alta Roeno doc, Ribolla Gialla Feudi di Romans. Per esprimere le proprie preferenze e prenotare basta telefonare fino a 48 ore prima al numero 055 8991363. Il direttore Rocco Carbone sarà al servizio della clientela per ordini particolari e personalizzazione di preparazioni dolci e salate. Info: www.acerorossofirenze.it