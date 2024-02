Acli, a Lastra a Signa il presidente nazionale Manfredonia: “I circoli sono un’antenna del territorio”

LASTRA A SIGNA – La vita dei circoli e del mondo che, intorno ai circoli, gravita. Inteso anche in un concetto più ampio del termine. Ma anche la necessità di riappropriarsi di determinati spazi accompagnati, dove possibile, dalla volontà di far riemergere precisi valori. Che in questo caso hanno come riferimento “l’universo delle Acli”, un […]

LASTRA A SIGNA – La vita dei circoli e del mondo che, intorno ai circoli, gravita. Inteso anche in un concetto più ampio del termine. Ma anche la necessità di riappropriarsi di determinati spazi accompagnati, dove possibile, dalla volontà di far riemergere precisi valori. Che in questo caso hanno come riferimento “l’universo delle Acli”, un concetto che tuttavia potrebbe riguardare il movimento circolistico italiano a 360 gradi. Le Acli perché venerdì sera il circolo La Lanterna, sede dell’associazione, in via Turati a Lastra a Signa ha ospitato il presidente nazionale Emiliano Manfredonia che, nell’occasione, ha presentato “Vite in circolo”, il libro che ha scritto per le edizioni San Paolo e con il quale sta compiendo un viaggio all’interno di uno fra i movimenti più importanti del terzo settore. Un appuntamento organizzato dal circolo Acli Mutuo Servizio Firenze (con la collaborazione e il contributo inoltre di Fap Acli – Federazione anziani e pensionati di Firenze, U.S. Acli Toscana, Associazione La Lanterna e Associazione Punto d’incontro) per parlare appunto “del movimento dei circoli in Italia e dei recenti cambiamenti legislativi”. Ma anche “per fare un focus su Firenze e sulla Città metropolitana con i circoli del territorio”.

Tanti gli spunti emersi dal dibattito, che ha coinvolto anche molti dei presenti; dibattito nel quale il presidente Manfredonia, sollecitato dalle domande del nostro collega Pier Francesco Nesti, di Andrea Laratta e don Giovanni Momigli, non si è certo “tirato indietro”, confermando, per chi questo mondo lo frequenta da sempre, alcuni concetti fondamentali: “I circoli, e le Acli, sono un’antenna del territorio. Sono un luogo fisico, ma anche un concetto con cui si affronta la socialità. Tutto questo in una società in cui ci sono tante paure e che la politica spesso cavalca. E’ per questi motivi che abbiamo bisogno di punti di riferimento più “alti”, per non restare chiusi nell’immanente e guardare al futuro con speranza e fiducia”.