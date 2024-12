Acqua. La Conferenza Territoriale accoglie la richiesta dei sindaci

SESTO FIORENTINO – La Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno ha accolto la richiesta avanzata dai sindaci di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Borgo San Lorenzo, Cantagallo, Castelfranco Piandiscò, Agliana, Rufina, Gambassi Terme, Vaiano e Vicchio per avviare subito una serie di approfondimenti prima di procedere con la pubblicazione del bando di gara per l’individuazione del nuovo socio privato di Publiacqua, la cui predisposizione richiede ulteriore tempo di lavoro tecnico. La decisione è stata condivisa nel corso della riunione che si è tenuta questa mattina, durante la quale è stato anche stabilito che il bando, se e quando sarà pronto, dovrà essere sottoposto ad un ulteriore passaggio in Conferenza Territoriale. Pur permanendo posizioni diverse tra i Comuni all’interno della Conferenza Territoriale, i sindaci contrari a ogni ipotesi di privatizzazione dell’acqua esprimono soddisfazione per la condivisione raggiunta oggi sul metodo e sul percorso, che tiene conto anche delle crescenti perplessità e permette di avviare un confronto tecnico e politico prima di assumere una decisione importantissima per il futuro di un servizio fondamentale come quello idrico. L’auspicio è che il tempo che abbiamo davanti possa essere utilizzato per realizzare tutti gli approfondimenti necessari, guardando alle migliori esperienze italiane in cui l’acqua completamente pubblica ha permesso di conciliare tariffe basse e investimenti.