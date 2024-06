Acquedotto, tutti i cantieri di Publiacqua

PRATO – Il Pnrr è una grande occasione anche per rinnovare e migliorare l’acquedotto delle città. Mentre sono già in corso interventi di sostituzione e rinnovo della rete idrica su assi viari importanti della città (via Bologna, via Strozzi, via Catani), Publiacqua ha da poco iniziato o sta per far partire nei prossimi giorni nuovi interventi che interessano strade importanti di Prato e il suo acquedotto. Il punto dei cantieri offerto dalla stessa società idrica. Sostituzione rete idrica via del Cilianuzzo e via Donatori di Sangue. Il progetto prevede la sostituzione della rete idrica esistente in via Cilianuzzo e via Donatori di Sangue. I lavori hanno avuto inizio il 13 maggio in via Donatori di Sangue, dove è prevista la posa della nuova condotta idrica per circa 80 metri; il cantiere mobile entrerà, quindi, nella fase successiva in via del Cilianuzzo proseguendo in direzione sud fino all’incrocio con via Medaglie d’Oro per un tratto complessivo di circa 440 metri, garantendo, salvo imprevisti, il doppio senso di marcia. Successivamente, i lavori proseguiranno dall’incrocio con via Donatori di Sangue fino all’incrocio con via San Martino per Galceti per circa 200 metri, sempre garantendo doppio senso di marcia. Infine, le opere interesseranno l’ultimo tratto di via del Cilianuzzo, quello più a nord (dall’incrocio con via San Martino per Galceti fino all’incrocio con via Don Minzoni per circa 150 metri), mantenendo ove possibile l’attuale senso unico di marcia verso sud. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2024.

Sostituzione rete idrica via San Martino per Galceti – stralcio. E’ prevista anche la sostituzione della rete idrica di via San Martino per Galceti da via Bologna a viale Fratelli Cervi. A maggio hanno avuto inizio i lavori di posa della condotta: un primo stralcio che si estende in via San Martino per Galceti per circa 580 m a partire da via Del Monaco fino a via Bologna. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2024. Sostituzione rete idrica via Pistoiese, da via Mazzone a via Montemurlo – secondo stralcio. I lavori sono iniziati il 10 giugno scorso con la sostituzione dell’acquedotto di via Pistoiese, per un tratto complessivo di circa 650 metri, da via Mazzone fino a via Montemurlo. Il progetto prevede anche la sostituzione degli allacci esistenti. Al fine di minimizzare l’impatto sulla viabilità il cantiere mobile avanzerà per tratti di circa 50 – 60 metri, per i quali saranno predisposti divieti di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, restringimenti di carreggiata e all’occorrenza sarà istituito un senso unico alternato di marcia.