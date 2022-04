Acquisti più sicuri nel centro di Campi grazie al CCN “Fare Centro Insieme” e al Consorzio Over Clean

CAMPI BISENZIO – Acquisti ancora più sicuri nei punti vendita del centro storico di Campi. Nei giorni scorsi, infatti, è partito il progetto “Maniglia sicura” che coinvolge tutti gli associati del Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme” e che consiste nella sanificazione di tutte le maniglie dei negozi tramite un trattamento particolare messo a punto dal Consorzio Over Clean. “Si tratta di un’altra iniziativa importante nata dalla sinergia fra il Consorzio stesso e “Fare Centro Insieme”, – dice l’assessore al commercio, Ester Artese – sinergia che si era consolidata durate le ultime festività natalizie degli ultimi due anni quando il Consorzio ha deciso di trasformare le strenne natalizie in buoni spesa per i dipendenti, buoni spendibili proprio nei negozi del nostro centro commerciale naturale. E adesso la collaborazione continua con questo progetto, importante per la salute di tutti, commercianti e clienti”. Il trattamento di sanificazione proposto dal Consorzio Over Clean a base di biossido di titanio, che può essere applicato attraverso le nanotecnologie sopra ogni superficie. “TiO2 System, è in grado di rispondere a una precisa e sentita esigenza del mercato: la creazione di spazi, mezzi e strumenti con superfici Igienizzate in modo stabile, efficace e continuativo, senza dover ricorrere ad una costante pulitura degli ambienti”, fanno sapere dal Consorzio.