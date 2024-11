Action Salmonella, il Comitato chiede chiarezza e di incontrare Asl, Qualità e Servizi e i sindaci

CAMPI BISENZIO – Il comitato Action Salmonella, composto da un genitori i cui figli sono stati vittime della tossinfezione, chiedono incontri urgenti con i Comuni soci, Asl e Qualità e Servizi gestore pubblico del servizio di mensa scolastica. Accanto a questa richiesta il Comitato chiede maggiore chiarezza su tutta la vicenda, sulla quale, fa sapere, sono in corso indagini di polizia giudiziaria. “Come comitato abbiamo provato a contattare l’ufficio di sicurezza alimentare della Asl – racconta Letizia Marchese portavoce del Comitato – e la risposta, arrivata, tramite pec è stata che ‘in seguito alla sua richiesta si fa presente che sono in corso indagini di polizia giudiziaria e in questo momento non possono essere diffuse informazioni’ questa è stata la risposta dell’Asl”. I genitori si stanno mobilitando anche dal punto di vista legale. “Tra questo mese di novembre e dicembre – fa sapere il Comitato – arriveranno al centro cottura richieste di danni e querele”. Secondo il Comitato il quadro contraddittorio che emerge dalle ultime notizie sia presentate in Commissione consiliare a Sesto Fiorentino e poi poi durante la conferenza stampa di lunedì della scorsa settimana “evidenzia gravi lacune informative e mancanze nella gestione della tossinfezione da parte degli attori coinvolti”.

Il Comitato sottolinea che, secondo quanto emerso in commissione e dal rapporto Asl “pare dunque – dice – che qualcosa non stia funzionando o non abbia funzionato esattamente come dovrebbe”. E proprio per questo motivo il comitato Action Salmonella “richiede urgentemente un incontro chiarificatore con tutti gli organi e gli enti coinvolti: Qualità e Servizi, Comuni, Autorità sanitarie”. Ai sindaci il Comitato chiede di spiegare la loro posizione “in merito a questa triste vicenda, nei confronti della società compartecipata”. Anche i dati, gli unici conosciuti sono quelli forniti in consiglio regionale dall’assessore alla sanità Bezzini, secondo il Comitato Action Salmonella sarebbero sottostimati. “Il comitato Action Salmonella rimane aperto a tutti i genitori dei bambini colpiti da questa grave situazione – precisa Marchese – e che si vogliono unire a noi per richiedere ai soggetti responsabili, trasparenza in merito a questa grave vicenda e l’adozione di misure correttive concrete per garantire la sicurezza alimentare nelle mense scolastiche. Ribadiamo che le vere vittime in tutta questa situazione sono i nostri bambini.