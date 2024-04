Ad aprile il Festival della poesia “Verso libero” tra sfide letterarie e incontri

CALENZANO – Si chiama “Verso libero” ed è il primo festival di poesia in programma a Calenzano. dal 12 al 14 aprile. Il festival è organizzato dal Comune in collaborazione all’associazione Wimblendon La Città dei Lettori e a La Macchina del Suono. Saranno tre i punti della città dove si terranno gli eventi tutti ad ingresso […]

CALENZANO – Si chiama “Verso libero” ed è il primo festival di poesia in programma a Calenzano. dal 12 al 14 aprile. Il festival è organizzato dal Comune in collaborazione all’associazione Wimblendon La Città dei Lettori e a La Macchina del Suono. Saranno tre i punti della città dove si terranno gli eventi tutti ad ingresso gratuito. La Biblioteca CiviCa, l’Officina Civica e il campo dei tulipani ospiteranno gare poetiche, percorsi per bambini, incontri con gli autori e spettacoli.

Venerdì 12 aprile un percorso dedicato ai piccoli e poi appuntamenti con gli autori: alle ore 18 “Esercizi di gioia” con la scrittrice Beatrice Zerbini e alle 21 “Canti della gratitudine”, incontro con Franco Arminio, poeta e “paesologo” come si è definito, nel narrare la bellezza dei piccoli borghi e delle cose minime. Sabato 13 aprile laboratori, letture, sfide poetiche in “freestyle” e alle 21 reading poetico con Guido Catalano alla voce e Matteo Castellan alla fisarmonica. Domenica 14 aprile appuntamento tra i tulipani con un reading tutto dedicato ai colori e, a chiudere, a Officina Civica una selezione dei migliori poeti e poetesse della scena slam toscana in una gara di improvvisazione, valida per il campionato nazionale della Lega Italiana Poetry Slam.

“Verso libero – spiega l’assessora alla cultura Irene Padovani – porterà a Calenzano scrittori rappresentativi della scena poetica italiana e occasioni per ascoltare versi e farne di nuovi. Ci saranno anche momenti pensati per i bambini e le bambine, perché la poesia e la bellezza sono occasioni di crescita e formazione. In questi giorni tra l’altro la poesia invaderà anche le strade cittadine con i manifesti del Festival, colorati, su cui si potranno leggere versi di autori e autrici di tutte le epoche. Tra gli ospiti ci saranno Massimo Zordan, e Marco Betti poeta contadino che sfiderà Damiano Vittorio Salvi Dam Freestyler e poi un reading poetico di e con Guido Catalano e una passeggiata poetica nel campo dei tulipani al Nome di Gesù con Lorenzo Degl’Innocenti.

Il festival si terrà in tre luoghi di Calenzano dal 12 al 14 aprile. “Siamo contenti di essere stati coinvolti nella programmazione di questo evento – spiegano Lorenzo Degl’Innocenti e Fabrizio Checcaccide La Macchina del suono – e anche stavolta c’è stato un lavoro di gruppo. Tra le iniziative citiamo una sfida molto particolare: si affronteranno i componimenti in ottava rima, tipici della tradizione contadina toscana, e il freestyle moderno, a testimonianza del fatto che la poesia ha una forza performativa viva, attuale e che ha molta presa sui ragazzi”.

La prima edizione del festival della poesia sarà ad ingresso gratuito. “La città dei lettori – commenta Gabriele Ametrano, presidente dell’associazione Wimbledon e ideatore del progetto culturale La città dei lettori – ha sempre avuto sguardo su letteratura e saggistica, ma mancava un quadro approfondito sulla poesia. Con il festival riportiamo a Calenzano Franco Arminio, paesologo, che sta contribuendo a diffondere in maniera capillare il verso poetico. La poesia sembra occupare una nicchia, invece non solo non è morta, ma sta cambiando volto e modi, anche grazie ai ragazzi”.