Ad ottobre inizieranno i lavori di manutenzione dei marciapiedi

SESTO FIORENTINO – Entro ottobre inizieranno i lavori sui marciapiedi. L’amministrazione comunale ha previsto un investimento del valore complessivo di oltre 230mila euro per questi lavori programmati per l’ultimo trimestre del 2021. Ad essere interessate dall’intervento di manutenzione saranno: via Cadorna, via Potente, via Leopardi, via Tommaseo, le corsie del parcheggio di viale Togliatti, via […]

SESTO FIORENTINO – Entro ottobre inizieranno i lavori sui marciapiedi. L’amministrazione comunale ha previsto un investimento del valore complessivo di oltre 230mila euro per questi lavori programmati per l’ultimo trimestre del 2021.

Ad essere interessate dall’intervento di manutenzione saranno: via Cadorna, via Potente, via Leopardi, via Tommaseo, le corsie del parcheggio di viale Togliatti, via di Colonnata, viale Fratelli Rosselli, via Gramsci fronte “Scatola Nera”, via della Docciola, via delle Fontacce, via delle Palaie, via della Casina, via delle Portacce

Dalla prima settimana di ottobre partiranno inoltre i rifacimenti a cura di Openfiber in via delle Torri, via dei Redini, via Capponi, via del Cuoco, via Chini e via del Risorgimento.