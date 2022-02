Addette pulizie ex Gkn, firmato al Mise accordo per la cassa integrazione. La Filcams Cgil Firenze: “Operazione importante”

FIRENZE – Addette pulizie ex Gkn Campi Bisenzio: sottoscritto al Mise l’accordo per 12 mesi di cassa integrazione. E la Filcams Cgil non nasconde la propria soddisfazione: “Abbiamo sottoscritto oggi in sede ministeriale l’accordo per la richiesta, a partire retroattivamente dal 1 gennaio, di 12 mesi di cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori […]

FIRENZE – Addette pulizie ex Gkn Campi Bisenzio: sottoscritto al Mise l’accordo per 12 mesi di cassa integrazione. E la Filcams Cgil non nasconde la propria soddisfazione: “Abbiamo sottoscritto oggi in sede ministeriale l’accordo per la richiesta, a partire retroattivamente dal 1 gennaio, di 12 mesi di cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori del reparto multiservizi della Easy Group in fallimento”.

“Si tratta – continua il comunicato – di un’operazione molto importante, che si rende possibile in conseguenza della riforma legislativa che dall’inizio di questo anno estende finalmente gli ammortizzatori sociali a tutta una serie di categorie fino a quel momento escluse. Riforma che, pur nei suoi limiti, va nella direzione da noi fortemente auspicata in occasione delle tante nostre mobilitazioni; in ultimo, in ordine cronologico, il presidio categoriale e confederale del 22 ottobre scorso in piazza del Duomo a Firenze dinanzi alla sede della presidenza della Regione Toscana”.

“La cassa – conclude il comunicato – mette in sicurezza tutti i 20 lavoratori multiservizi della Easy Group in fallimento, tra i quali anche i 6 rimanenti dell’appalto dell’ex Gkn di Capi Bisenzio che si vedranno così garantite tutte le condizioni retributive e contributive esistenti per un tempo sufficientemente lungo, che potrà loro consentire l’applicazione degli accordi vigenti, in particolare quello raggiunto presso il Mise il 19 gennaio scorso. Accordo importante, quest’ultimo, anche sul tema delle garanzie per le lavoratrici e i lavoratori degli appalti che ovviamente anche noi come Filcams Cgil Firenze, pur non essendone direttamente firmatari, abbiamo subito accolto con soddisfazione”.