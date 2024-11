Addio ad Alessandro Corti: con lui se ne va un pezzo di storia. Non solo di Signa

SIGNA – Con lui se ne va un pezzo di storia. Non solo signese, A dare notizia della morte di Alessandro Corti è stato il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, che lo ha voluto ricordare con un post su Facebook. “La scomparsa di Alessandro Corti – scrive il sindaco – mi addolora profondamente. Esponente di spicco della Democrazia Cristiana, tra i fondatori del Gruppo archeologico signese, fu lui a sognare e a darsi da fare per primo per realizzare a Signa il Museo della paglia. Per questo durante l’inaugurazione nei nuovi locali gli fu consegnato il biglietto numero 1 In tutti questi anni è sempre stato un punto di riferimento per tutti, dimostrandosi attaccato a Signa e alla nostra comunità. A Signa, Alessandro ha sempre voluto bene. Domani, all’ultimo saluto, sarò presente per portare il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale”. Il funerale sarà celebrato domani alle 14 nella Pieve di Signa.

“Oggi – si legge sulla pagina Facebook del Museo della paglia – ci ha lasciati un socio fondatore molto importante per noi, una persona che ha fatto molto per il museo della paglia e ha amato tantissimo la sua Signa. Riposa in pace Alessandro Corti.

Condoglianze alla famiglia da parte di tutto il consiglio direttivo dell’associazione Museo della paglia e dell’intreccio Domenico Michelacci”.