“Adotta una bottega”: conoscere e valorizzare il patrimonio artigiano della città per scoprire la vera Firenze

FIRENZE – Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence insieme alle associazioni di categoria presentano la nuova iniziativa “Conosci le botteghe fiorentine. Scopri la vera Firenze” con Dante Alighieri testimonial e il coinvolgimento di turisti e residenti. Un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alla campagna #EnjoyRespectFirenze, dedicata all’adozione di comportamenti virtuosi e consapevoli. Un nuovo Dante Alighieri si aggira tra le vie di Firenze per condurre cittadini e turisti alla scoperta dell’anima più autentica della città: le botteghe artigiane. È questo il volto simbolico scelto per rappresentare l’iniziativa “Conosci le Botteghe Fiorentine. Scopri la vera Firenze”, nell’ambito del progetto “Adotta una bottega”, presentata da Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence per promuovere il patrimonio artigiano come elemento vivo dell’identità cittadina. L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectFirenze, sviluppata nell’ambito del progetto GDITS – Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile finanziato dal Ministero del Turismo e nata per invitare i turisti ad un approccio più rispettoso e consapevole verso la città, andando ad aggiungere un ulteriore tassello verso la alla valorizzazione delle eccellenze locali, minacciate dalla pressione del turismo di massa e dai cambiamenti economici.

L’iniziativa, attiva a partire dal mese di maggio e per tutto il 2025, prevederà una serie di iniziative innovative e coinvolgenti che “trasformeranno” la città in un grande racconto a cielo aperto, dove sagome interattive disseminate tra vicoli e piazze offriranno informazioni dettagliate sul progetto, mentre sticker, installazioni artistiche ed affissioni verranno diffuse in tutti i quartieri per risvegliare l’attenzione sui tesori nascosti di Firenze. Non mancherà il coinvolgimento di alcuni content creator, che “adotteranno” simbolicamente le attività storiche, raccontandone la vita quotidiana attraverso contenuti virali sui social per raggiungere nuove fasce di pubblico. Previsto anche il coinvolgimento degli studenti stranieri attraverso il progetto Be.Long, che si occupa di veicolare informazioni e servizi per aiutare i ragazzi ad integrarsi nella comunità e nella cultura cittadina. A completare il tutto l’installazione di una serie di “GreenGraffiti” temporanei su marciapiedi e spazi urbani, realizzati con sostanze a base d’acqua facilmente rimovibili, per invitare cittadini e visitatori a vivere Firenze con sguardo consapevole e rispetto autentico.

“Questa proposta nasce da un’esigenza concreta e profondamente sentita: tutelare e valorizzare le nostre botteghe storiche e di tradizione, che non sono soltanto esercizi commerciali, ma veri e propri presìdi di cultura, socialità e memoria urbana. Sono luoghi che raccontano storie, saperi, relazioni. Luoghi che rendono Firenze viva, autentica e riconoscibile, – dice l’assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini – con “Adotta una bottega” vogliamo dare un segnale forte: attivare una rete di responsabilità condivisa tra cittadini, imprese, istituzioni e associazioni per sostenere chi ogni giorno, con passione e competenza, tiene aperta una finestra sulla Firenze più vera. Questo progetto si inserisce pienamente nel lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione per rafforzare il tessuto commerciale di prossimità e integrare il turismo con le attività produttive locali. Promuovere le botteghe significa anche offrire ai visitatori un’esperienza più profonda e consapevole, fondata sull’incontro con l’anima artigiana della città. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e mi auguro che possa essere solo il primo passo di un percorso partecipato e virtuoso per la salvaguardia del nostro patrimonio commerciale”.

“Il nostro patrimonio di botteghe artigiane, attività storiche ed eccellenze locali non è costituito da semplici punti vendita, ma da veri e propri custodi di antichi saperi – aggiunge Laura Masi, presidente di Fondazione Destination Florence –. Sono luoghi speciali dove si incontrano maestri artigiani, si scoprono materiali preziosi e si assiste alla maestria di lavorazioni eseguite con passione e competenza. Sostenerle significa non solo scegliere prodotti di alta qualità, ma anche contribuire a preservare il cuore vivo e pulsante di Firenze, fatto di tradizione, creatività e cultura. Adesso che per Firenze inizia una nuova stagione turistica è importante mettere in campo azioni in grado di tutelare e valorizzare lo straordinario patrimonio materiale e immateriale che questa città offre e lo facciamo anche attraverso l’adozione di iniziative come questa, che ampliano la campagna EnjoyRespectFirenze per un approccio più rispettoso e consapevole verso la città”.

Sara Coseglia