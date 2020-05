Adriano, storico barbiere di Settimello, chiude l’attività

CALENZANO – Da “chiuso per il momento” a “chiuso per sempre” il passo è stato di poco più di sessanta giorni, una quarantena che ha fatto decidere Adriano, storico barbiere di Settimello di tirare giù la saracinesca del proprio negozio. Il suo negozio di barbiere in via Arrighetto da Settimello 50 ha visto passare molti […]

CALENZANO – Da “chiuso per il momento” a “chiuso per sempre” il passo è stato di poco più di sessanta giorni, una quarantena che ha fatto decidere Adriano, storico barbiere di Settimello di tirare giù la saracinesca del proprio negozio. Il suo negozio di barbiere in via Arrighetto da Settimello 50 ha visto passare molti affezionati clienti, (qualcuno ha anche lascito un post sul socia Facebook). E’ stato il “barbiere per eccellenza” quello classico da manuale: attento, preciso, accogliente. E’ stato anche il parrucchiere di alcuni politici, di artisti locali, di sportivi. Adriano, “settimellese purosangue”, dopo aver lavorato a Sesto Fiorentino, era ritornato a Settimello e lì ha continuato ad esercitare fino al marzo scorso, quando l’arrivo del coronavirus e con lui del “tempo sospeso” e del blocco delle attività, ha fatto tirare giù la saracinesca. E ora, come si legge sul cartello sulla porta del negozio, “Adriano ringrazia tutti i clienti”.