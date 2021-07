Aeroporti, FdI: “Giani e Naldi non pensino di far cadere nel dimenticatoio la cessione del comparto Handling”

FIRENZE – “Non pensino di far cadere nel dimenticatoio la cessione del comparto Handling, il Governatore Giani e l’ad di Toscana Aeroporti Naldi devono dare risposte al Consiglio regionale e ai lavoratori. Fratelli d’Italia non molla e continua a vigilare su un’operazione piena di contraddizioni che non convince e che riguarda il futuro di 450 […]

FIRENZE – “Non pensino di far cadere nel dimenticatoio la cessione del comparto Handling, il Governatore Giani e l’ad di Toscana Aeroporti Naldi devono dare risposte al Consiglio regionale e ai lavoratori. Fratelli d’Italia non molla e continua a vigilare su un’operazione piena di contraddizioni che non convince e che riguarda il futuro di 450 lavoratori tra gli scali di Pisa e Firenze”: a dirlo sono Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano, e Diego Petrucci, consigliere regionale FdI.

“La mobilitazione non va in vacanza visto che da Toscana Aeroporti e dalla Regione non sono arrivate più notizie, dalle stanze dei palazzi tutto tace mentre la trattativa per la cessione va avanti. E così i lavoratori sono stati costretti a scioperare per la quarta volta in due mesi. Servono vere garanzie a tutela dei lavoratori, quella aziendale è una scelta sbagliata che li danneggia pesantemente. Una vendita ancora più sbagliata visto che si intende ristrutturare l’azienda in piena pandemia e nell’anno nero del settore trasporti” spiegano Torselli e Petrucci.

“La Regione proprio oggi ha dato il via libera al contributo di 10 milioni di euro a favore di Toscana Aeroporti, ci si aspetta, perciò, che vengano messe in pratica politiche che non siano ispirate al solo profitto, – concludono – non si riesce a capire come si possa coniugare uno sviluppo aziendale da oltre 400 milioni di euro, così come annunciato da Toscana Aeroporti, con la volontà di cedere a soggetti terzi la gestione del servizio di Handling, essenziale per la movimentazione delle merci e per rendere gli scali in linea con gli standard europei”.