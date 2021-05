Aeroporti, Fratelli d’Italia: “Consulta non può acquistare Toscana Aeroporti Handling. E la Regione?”

FIRENZE – “Bugie, bugie e ancora bugie. E nel mezzo la Regione Toscana che continua a farsi prendere in giro da Toscana Aeroporti. A fine aprile la società che gestisce gli aeroporti toscani aveva annunciato che Consulta spa fosse interessata ad acquistare TAH, oggi scopriamo che era tutto un bluff. Enac ha illustrato che l’operazione sarebbe infattibile altrimenti Consulta spa si troverebbe in una situazione di monopolio nei due scali toscani. Come è possibile che i vertici di Toscana Aeroporti non lo sapessero?”: a parlare così sono Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Diego Petrucci, consigliere regionale FdI, e Alessandro Draghi, capo gruppo a Palazzo Vecchio.

“Il management di Toscana Aeroporti – spiegano Torselli e Petrucci – dimostra di non essere all’altezza di governare una società così importante che si occupa di gestire un’infrastruttura strategica quali gli aeroporti toscani. Questa volta Toscana Aeroporti oltre a fare l’ennesima brutta figura, ha dato una palese dimostrazione di incompetenza. Le parole di rassicurazione della giunta Giani per il futuro dei lavoratori dell’Handling non bastano più. Serve una presa di posizione forte nei confronti di imprenditori che agiscono senza scrupoli”.

“La vendita di Toscana Aeroporti Handling deve essere evitata – aggiunge Alessandro Draghi -, è un suicidio in questo momento storico: TAH deve rimanere in mano pubblica. Oltre alla questione dei dipendenti dei servizi a terra di TAH, adesso sono a rischio anche i lavoratori della società Rekeep. Chiediamo che i lavoratori del BHS (il servizio di scarico bagagli e pulizia aeromobili) siano internalizzati da Toscana Aeroporti Handling allo stesso livello contrattuale e con i medesimi diritti di tutti gli altri lavoratori”.