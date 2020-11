Aeroporti, Galletti e Noferi (M5S): “La Regione si dimentica dei lavoratori”

FIRENZE – “Completamente disattesa la mia mozione per la tutela dei lavoratori degli aeroporti, votata all’unanimità a inizio novembre. Dieci milioni di euro andranno a Toscana Aeroporti senza che nella legge ci sia alcun vincolo affinché una parte vada a tutela dei dipendenti della società di gestione e quelle in appalto, che stanno soffrendo più […]

FIRENZE – “Completamente disattesa la mia mozione per la tutela dei lavoratori degli aeroporti, votata all’unanimità a inizio novembre. Dieci milioni di euro andranno a Toscana Aeroporti senza che nella legge ci sia alcun vincolo affinché una parte vada a tutela dei dipendenti della società di gestione e quelle in appalto, che stanno soffrendo più di tutti le conseguenze del tracollo del trasporto aereo. Non solo: si ignorano completamente gli altri aeroporti toscani, in particolare l’aeroporto dell’Elba, che ha un ruolo importantissimo per la continuità territoriale della popolazione isolana”. A parlare così è Irene Galletti, capo gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale.

“Gli ordini del giorno presentati in extremis della maggioranza sono solo vaghe promesse. Gli impegni dovevano essere scritti a chiare lettere nella legge, per questo avevamo presentato degli emendamenti in tal senso, ovviamente bocciati. Con tali premesse non potevamo che essere contrari a questa legge, che si dimentica dei lavoratori e degli scali aeroportuali toscani minori”, aggiunge Galletti in merito alla legge per sovvenzionare Toscana Aeroporti, la società di gestione degli scali di Pisa e Firenze. “Toscana Aeroporti beneficia anche del finanziamento SACE da 85 milioni – continua – ed è inaccettabile che la Regione, che lo ricordo è ancora azionista della società, non pensi ai livelli occupazionali da mantenere. Se pensiamo poi che la sanità toscana ha avuto la stessa cifra dalla scorsa variazione di bilancio, le proporzioni “politiche” sono evidenti”.

“Uno dei nostri emendamenti si proponeva di vincolare la concessione dei 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti alla presentazione delle autorizzazioni ufficiali dell’aeroporto di Firenze, che lo stesso Ministero delle infrastrutture e trasporti sta cercando”, dice invece la consigliera Silvia Noferi. “La Regione Toscana ha ritenuto non importante per la sovvenzione di denaro pubblico ad un soggetto privato, subordinarlo già nel testo della Legge, alla presentazione delle documentazioni ufficiali che attestino l’ottemperanza delle prescrizioni del Decreto Via 676/2003, la messa in sicurezza delle case che ricadono nella fascia A (quella più vicina alla pista dell’Amerigo Vespucci) e la conformità ambientale e urbanistica che consentono l’operatività dell’airbus A319 su Peretola. Ci chiediamo come farà la Commissione Europea ad autorizzare la concessione di questo aiuto di Stato in mancanza della documentazione sopra citata”.

“In base all’articolo 108 del TUEF, la Commissione Europea, qualora riscontrasse un’incompatibilità nella concessione dell’aiuto di Stato, potrebbe adire direttamente la Corte di Giustizia Europea, sarebbe quindi interesse primario della Regione Toscana pretendere di vederci chiaro su questo aspetto”, conclude la consigliera fiorentina del Movimento 5 Stelle.